Kim Kardashian chante et danse sur la musique de Kanye West : vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Kim Kardashian a été filmé en train de chanter et de danser pour elle ex-mari, Kanye Westet Jay Zde la chanson à succès « Ni**** à Paris » le mardi 20 juin au soir alors qu’elle assistait Pharrell Williams‘ premier défilé Louis Vuitton à Paris. La star de télé-réalité et femme d’affaires de 42 ans a republié une vidéo d’elle-même en train de se déchaîner sur les airs sur son histoire Instagram, qui peut être vue ICI. Elle a également tourné la caméra avec un visage embrassant.

D’autres images qu’elle a partagées la montraient posant avec Pharrell après avoir révélé sa première collection avec la maison de couture française. Le lauréat d’un Grammy, 50 ans, a pris les rênes en tant que directeur créatif de Louis Vuitton pour hommes après le décès de Virgile Abloh en novembre 2022. De nombreuses stars ont assisté à l’événement, notamment BeyoncéJay Z, Zendaya, Naomi Campbellet plus.

@identifiant C’est une photo ! #pharrellwilliams #pharrell #louisvuitton #pfw #fashionforyou ♬ son original – iD

Bien que Kim et Kanye aient traversé un divorce amer – qui a vu Kanye intimider le premier petit ami sérieux de Kim après leur séparation, Pete Davidson, et dénigrant publiquement la famille Kardashian – Kim a toujours soutenu le père de ses quatre enfants. Par exemple, en novembre 2022, elle a partagé une vidéo Instagram d’un enfant de 5 ans Chicago et 4 ans Psaume chantant la chanson de 2022 de Kanye, « True Love », à l’arrière de leur voiture. Lorsque Psalm a mélangé les mots, Chicago s’est assuré de le corriger.

Mardi – le soir même du spectacle de Pharrell – Temps a publié une interview avec Kim dans laquelle elle se demandait si Kanye, 45 ans, avait raison ou non d’insister sur l’utilisation des médias sociaux par leurs enfants. La conversation a eu lieu alors qu’elle discutait d’une vidéo qu’elle avait publiée – puis supprimée – d’elle et de l’aîné de Kanye, âgé de 10 ans. Nordsynchronisation labiale avec les paroles obscènes d’un Glace Épice chanson. « Dès que j’ai vu les mots, je me suis dit: » Oh non, nous enlevons ça « », se souvient-elle. « J’ai vu sur internet, [people saying] « Kanye avait raison », et peut-être qu’il était dans ce cas.

« Mais elle adore faire des vidéos de slime et faire ses petits tutoriels sur les cheveux », a poursuivi Kim, « et je me battrai pour qu’elle soit créative. » Kanye a exprimé sa désapprobation de l’utilisation de TikTok par North, mais le fondateur de SKIMS n’a pas laissé sa honte publique pleuvoir sur le défilé TikTok de leur fille.

