Kim Kardashian célèbre le deuxième anniversaire de son fils Psalm avec une fête en famille alors que l’ex Kanye West n’est nulle part en plein divorce

KIM Kardashian a célébré le 2e anniversaire de son fils Psalm avec une fête en famille.

Cependant, son futur ex Kanye West était introuvable au milieu de leur divorce.

Suivez notre Suivez l’actualité du blog en direct des Kardashians pour plus de détails sur ce à quoi s’attendre de la dernière saison…

Instagram / Khloe Kardashian

KIM Kardashian a célébré le 2e anniversaire de son fils Psalm avec une fête en famille[/caption]

AFP

Cependant, son prochain ex Kanye West était introuvable au milieu de leur divorce[/caption]

Kim partagé un doux cliché de Psaume sur Instagram portant une chemise écossaise verte sous-titrée: «My Taurus baby Psalm. Il fête ses 2 ans aujourd’hui le jour de la fête des mères. Une journée si spéciale à partager ensemble. C’est mon enfant qui me semble le plus arménien comme mon grand-père et qui me rappelle tellement mon père.

«C’est le bébé le plus gentil de tous les temps !!! Je ne peux même pas décrire son sourire et sa douceur que tout le monde ressent quand ils sont avec lui. Psaume – vous avez apporté un tel calme et une telle régularité dans toutes nos vies!

«Tous vos cousins ​​et frères et sœurs vous aiment tellement! Vous êtes vraiment la joie de notre équipage! Maman t’aime TELLEMENT !!! «

Instagram / Khloe Kardashian

La sœur cadette de Kim, Khloe, a partagé de nombreuses photos de la deuxième fête d’anniversaire de Psalm[/caption]

Instagram / Kris Jenner

Kim a partagé une douce photo de Psaume sur Instagram vêtue d’une chemise à carreaux verte sous-titrée: « Mon bébé Taurus Psalm. Il fête ses 2 ans aujourd’hui le jour de la fête des mères ‘[/caption]

Kim’s la sœur cadette Khloe a partagé beaucoup de photos de la deuxième fête d’anniversaire de Psalm.

Psalm et ses frères et sœurs et cousins ​​ont sauté dans des maisons gonflables lors de la soirée apparente sur le thème de la construction.

Le tout-petit portait également un gilet de construction orange lorsqu’il a frappé sa pinata numéro deux.

Cependant, le père de Pslam, Kanye West, était apparemment absent de la célébration, car Kim et lui divorcent.

Instagram

L’ancien couple partage quatre enfants: North, sept ans, Saint, cinq ans, Chicago, trois ans et Psalm, deux[/caption]

Alamy

Après six ans de mariage, Kim a demandé le divorce de Kanye West, 43 ans, en février[/caption]

Après six ans de mariage, Kim a demandé le divorce de Kanye West, 43 ans, en février

L’ancien couple partage quatre enfants: North, sept, Saint, cinq, Chicago, trois et Psalm, deux.

Kim a récemment été liée à l’animateur de CNN, Van Jones.





Sur un récent L’incroyable famille Kardashian, Kim, 40 ans, a eu maman Kris Jenner plus alors qu’elle cherchait une nouvelle maison à elle.

«Je ne vous ai jamais connu pour ne pas être dans construction dans cette maison depuis que vous l’avez achetée », a déclaré Kris, 65 ans.

« Je connais. C’est le gouffre de l’argent », a répondu Kim avec un ton ennuyé et des yeux roulés.