Kim Kardashian célèbre le 7e anniversaire de Saint au jeu LA Rams : photos – Hollywood Life

Crédit d’image: SplashNews

Kim Kardashian, 42 ans, n’est pas connu pour faire les choses tranquillement. Alors, quand est venu le temps de célébrer Saint-OuestPour son 7e anniversaire, elle avait prévu quelque chose de spécial : un voyage à un match des LA Rams pour tout le monde ! La beauté SKIMS est allée sur Instagram avec une photo sur le terrain et un doux hommage à son fils. “Joyeux 7e anniversaire à mon petit garçon”, a-t-elle écrit à côté d’un claquement de bras enroulé autour de son deuxième enfant alors qu’il tenait un ballon de football. “Je t’aime tellement! J’adore te voir devenir l’âme la plus gentille de tous les temps. Maman t’aime pour toujours et à jamais ! Kim était particulièrement magnifique dans sa nouvelle couleur de cheveux blond miel et une paire de nuances, tandis que Saint portait des sweats et un maillot.

Peut-être encore mieux, les Rams et la NFL se sont également rendus sur Instagram pour partager une publication commune du joueur préféré de Saint Jalen Ramsey rencontrer l’élève de deuxième année ravi et ses invités pour des photos et des autographes de football. Saint portait fièrement un maillot n ° 5 en l’honneur du grand NFL et a été vu le faire plusieurs fois dans le passé.

De nombreux 334 millions de followers de Kim sur la plate-forme ont afflué dans le fil de commentaires pour féliciter le jeune athlète en herbe et commenter sa croissance rapide. “Le garçon le plus gentil de tout le pays”, a commenté la tante de Saint Khloe kardashian, 38. “Quand est-il devenu si gros ????” a écrit un adepte, tandis qu’un autre a fait remarquer: «UNE CHOSE À PROPOS DE KIM, ELLE VA TOUJOURS AU-DESSUS ET AU-DELÀ POUR CHAQUE ANNIVERSAIRE », aux côtés de plusieurs émojis vedettes. “Awe cela ressemble à une fête si amusante”, a réagi un troisième.



Il convient de noter que l’ex-mari assiégé de Kim, Kanye West, avec qui elle a finalisé son divorce la semaine dernière, ne semblait pas être à la fête – malgré une clause stipulant qu’il était autorisé à célébrer avec la famille si tout le monde était d’accord. “Les parties auront toutes deux accès aux enfants mineurs lors de journées spéciales comme les anniversaires et, si elles le souhaitent toutes les deux, elles pourront célébrer ensemble”, les documents obtenus par HollywoodLa Vie stipulé.

Pourtant, les anniversaires ont déjà été une source de discorde entre le duo, qui partage également Nord9, Chicago4 et Psaume, 3. Ye a apparemment choisi de se battre avec le clan Kardashian en janvier, les accusant de ne pas lui “permettre” de savoir où se déroulait la fête du 4e anniversaire de Chicago. Cependant, il a été vu plus tard discuter avec l’ancienne belle-mère Kris Jenner67 ans, à la fête dans une vidéo publiée sur de Travis Barker belle fille Atiana De La HoyaLes histoires Instagram de.