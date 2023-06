Kim Kardashian cache ses émotions à propos de son ex Kanye à ses enfants

Kim Kardashian explique comment elle protège ses enfants des bouffonneries publiques (et privées) de son ex-mari Kanye West.

La star de télé-réalité est en couverture du dernier numéro de Vogue Italieet dans le magazine, elle parle de son approche de la coparentalité avec Kanye et de la protection de ses enfants dans le processus.

« Si c’est quelque chose qui concerne le père de mes enfants et que je suis contrarié, j’essaie de ne pas montrer autant d’émotion », a déclaré Kim, qui partage North, 10, Saint, 7, Chicago, 5 et Psalm, 4, avec Kanye. le magazine. « Je dois être prêt à expliquer pourquoi je suis bouleversé et ce n’est peut-être pas approprié qu’ils le sachent. »