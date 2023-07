Kim Kardashian brille en maillot de bain blanc pour la campagne Alani Nu – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Alani Nu/MEGA

Kim Kardashian a ajouté une nouvelle entreprise commerciale à son répertoire – et ressemblait à une Barbie d’entraînement tout en en faisant la promotion ! Kim, 42 ans, s’est rendue sur Instagram le lundi 10 juillet pour annoncer sa nouvelle gamme de barres santé, de boissons et de suppléments avec Alani Nu, et ses premiers clichés promotionnels la montraient toute jolie dans un bikini à jambe haute et des escarpins blancs. La silhouette sinueuse de Kim était au centre de l’attention alors qu’elle était assise sur un banc d’entraînement tout en tenant un verre de sa nouvelle ligne. Ses cheveux volumineux semblaient être une version moderne de Farrah Fawcett‘do emblématique et un collier de diamants scintillait autour de son cou. Un bracelet de cheville assorti a ajouté un éclat supplémentaire à la magnifique photo.

La deuxième photo promotionnelle montrait la mère de quatre enfants soulevant de petits poids avec sa boisson Alani sur le sol. « KIMADE », a-t-elle légendé les photos. « Bientôt avec

@AlaniNutrition”. La publication a été partagée conjointement par Kim et le compte Instagram d’Alani. La biographie du compte indique qu’Alani est « Ici pour vous et vos papilles ».

Plus à propos Kim Kardashian

Le site Web d’Alani révèle une myriade d’options d’achat, proposant des boissons énergisantes et des porte-boissons, du café et des shakes protéinés, des poudres de suppléments nutritionnels, des gommes et des capsules, une ligne de produits dérivés et même des bonbons. « L’essentiel est que toute notre mission est de vous aider à réussir », lit-on sur la page « À propos » d’Alani. « Que vous souhaitiez frapper votre dernier représentant, tenir votre prochain poirier ou équilibrer vos hormones, nous voulons être à vos côtés. C’est pourquoi nous avons travaillé si dur pour créer une entreprise avec laquelle vous pouvez communiquer et pour produire des produits de bien-être et de fitness auxquels vous pouvez faire confiance. La collaboration de Kim avec la société de nutrition tombe le 17 juillet.

Ce n’est un secret pour personne que Kim est en forme et passe des heures dans la salle de gym pour maintenir sa silhouette célèbre. La semaine dernière, l’entraîneur de Kim, Sénada Grecaa donné le récapitulatif complet de Les Kardashian l’entraînement fessier de la star, qui comprend des poussées de hanche, des soulevés de terre, des squats, etc.

La nouvelle collaboration de Kim a cependant soulevé un drapeau rouge pour certains fans, qui l’ont mentionné Kourtney Kardashian, 44 ans, possède déjà une gamme de compléments alimentaires. Kim et Kourtney ont connu des frictions au cours de la dernière année après que Kourtney a accusé Kim d’avoir volé la vedette de son mariage en travaillant avec Dolce & Gabanna après avoir porté D&G personnalisé à son mariage en 2022 avec Travis Barkerqui a également été hébergé à Dominique Dolce et Stefano Gabbanaest la maison italienne. Les fans devront attendre pour voir si cela ajoute de l’huile sur le feu.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Jimmy Fallon et d’autres stars célèbrent le 4 juillet avec leurs familles

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.