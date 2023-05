Kim Kardashian brandit une pancarte « Tristan Thompson » au match des Lakers : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Kim Kardashian et sa fille Nord Ouest9 ans, étaient au centre du match éliminatoire des LA Lakers vendredi soir pour montrer leur soutien à Tristan Thompson. L’adorable duo mère-fille a même brandi une pancarte avec le nom de la star de la NBA dessus, comme on le voit sur les photos sur Instagram ici. Le père de Chez Khloé Kardashian deux enfants allaient remporter son grand match contre les Golden State Warriors.

Ressemblant à une super fan de Laker elle-même, Kim a porté un t-shirt avec une image de l’acteur emblématique Jack Nicholson, qui est peut-être l’un des fans les plus célèbres de l’équipe de basket-ball légendaire. Elle a associé le look sportif avec un ensemble de pantalons en cuir et un collier sérieusement bling-out. North s’est montrée digne de son statut de fashionista, alors qu’elle portait une veste de moto Gucci, un jean déchiré et un collier orné de bijoux, tout comme maman !

Nous avons adoré toutes les tenues coordonnées de Kim et North ces derniers temps. Mis à part le spectacle qu’ils ont donné sur le terrain, le duo chéri a récemment eu une séance photo impromptue où ils se sont jumelés en cuir noir. « C’est le monde de North, je suis juste dedans », a légendé le magnat du maquillage dans le diaporama Instagram.

Kim a été occupée à soutenir l’ex de sa sœur cadette, car elle a été très présente aux matchs de basket de Tristan. Le 24 avril, elle a soigné son fils Saint-Ouest aux sièges au bord du terrain lors des éliminatoires des Lakers contre les Memphis Grizzlies, et ils se sont même assis avec Kris Jenner et Corey Gamble. Saint portait aussi le maillot de Tristan !

C’est beau de voir les Kardashian se réunir pour soutenir Tristan, car lui et Khloe ont une histoire compliquée. Le couple, qui partage sa fille Vrai4 et un bébé garçon, ont eu une relation récurrente depuis leur première liaison en 2016. Avec quelques scandales et Tristan engendrant un autre enfant avec une femme différente juste avant d’accueillir leur fils, il est incroyablement inspirant et réconfortant que l’ancien couple le garde casher pour les enfants.

