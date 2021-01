Saint Ouest se dirige vers 2021 avec un tout nouveau ‘do!

Le fils de 5 ans de Kim Kardashian et Kanye West a décidé de se donner une coupe de cheveux pour le Nouvel An et a coupé certains de ses propres cheveux le jeudi 31 décembre, au grand dam de sa mère.

Sur elle Instagram Histoire, Kim a partagé quelques photos souriantes de Saint avec sa nouvelle coiffure et a plaisanté en disant qu’il « a toujours l’air mignon tho. » Une photo montrait une mèche de ses cheveux bouclés à côté de la paire de ciseaux d’enfant rouge qui a fait l’acte.

Saint a célébré son 5e anniversaire plus tôt ce mois-ci au domaine alpin de Lake Tahoe lors d’un séjour en famille Kardashian. En son honneur, la fondatrice de SKIMS a souhaité à son « bébé » un joyeux anniversaire en disant: « Une des âmes sœurs de ma vie. Chaque année, j’interviewe mes enfants et leur pose exactement les mêmes questions sur la vie. Saint- J’ai hâte de voyez comment vous avez grandi et comment vous répondez [sic] ces questions comme un enfant de 5 ans et vous les montrer quand vous êtes grand. «