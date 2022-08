Kim Kardashian bat Hillary Clinton

La star de télé-réalité a battu l’ancien candidat à la présidentielle et avocat lors d’un concours de questions juridiques

Le diplôme en droit de Hillary Clinton à Yale et son expérience en tant qu’avocate en exercice n’ont apparemment pas suffi à vaincre la célébrité de la télé-réalité Kim Kardashian, qui a formé l’ancien sénateur et secrétaire d’État américain dans un concours de connaissances juridiques.

Kardashian a battu Clinton par un score de 11-4 dans un quiz juridique qui a été filmé pour un épisode de ‘Guillaume’, une nouvelle série documentaire animée par l’ancienne première dame et sa fille, Chelsea Clinton. Le jeune Clinton a joué le rôle de maître de quiz, et le concours comportait des questions sur des questions de droit pénal telles que l’utilisation de la force meurtrière et les critères de légitime défense.

“Oh, c’était déchirant, oh mon Dieu,” Hillary Clinton a parlé en plaisantant de sa perte dans une interview avec le magazine People. Chelsea Clinton a ajouté, “Je pense que c’est aussi qu’elle a juste besoin de travailler sur son temps de réaction. . . C’était comme si parfois je pouvais voir que ma mère savait quelle était la réponse, mais elle n’appuyait pas sur le buzzer à temps.

Kardashian a tenté d’utiliser son statut de célébrité pour aider à réformer la justice pénale, notamment en faisant pression avec succès sur le président de l’époque, Donald Trump, pour qu’il gracie Alice Johnson, une femme noire du Tennessee qui a été condamnée à la prison à vie pour une première infraction liée à la drogue, en 2020. La star de la télévision et entrepreneur a réussi l’année dernière l’examen pour les étudiants en droit de première année, connu sous le nom de “bar à bébé” mais il lui a fallu trois essais.

Le père de Kardashian, feu Robert Kardashian, était un avocat de la défense pénale bien connu de Los Angeles qui a acquis une notoriété pour avoir aidé à représenter OJ Simpson lors de son procès pour meurtre en 1995.

Hillary Clinton a non seulement obtenu sa formation juridique de la plus prestigieuse faculté de droit américaine, à l’Université de Yale, mais a également participé à l’enquête du Watergate de 1974 sur la possible destitution du président de l’époque, Richard Nixon. Elle a enseigné à la faculté de droit de l’Université de l’Arkansas et est devenue plus tard la première femme à obtenir le statut de partenaire du prestigieux cabinet d’avocats Rose à Little Rock. Elle a été reconnue à deux reprises comme l’une des avocates les plus influentes du pays, en 1988 et 1991, par le National Law Journal.

Cependant, sa carrière juridique est également revenue la mordre lorsqu’elle s’est présentée à la présidence en 2016. Les critiques ont fait la promotion d’un clip audio dans lequel Clinton a été entendu rire dans une interview sur une affaire de 1975 dans laquelle elle représentait un violeur d’enfant accusé et l’a aidé à gagner un accord de plaidoyer pour éviter une longue peine de prison. La victime de 12 ans dans l’affaire a allégué qu’elle avait été brutalement violée par deux hommes, dont le client de Clinton, âgé de 41 ans, entraînant de graves blessures internes. Après que les manœuvres juridiques de Clinton aient bloqué l’admission de preuves clés liant son client au crime, l’homme a plaidé coupable à “Attouchements illégaux d’un mineur” et a purgé moins d’un an dans la prison du comté.