Kim Kardashian assiste à la fête d’Odell Beckham Jr. au milieu de rumeurs d’amour

Kim Kardashian et Odell Beckham Jr. a continué à alimenter les rumeurs de romance lorsqu’elle a été aperçue à sa fête d’anniversaire.

Le magnat du SKIMS, âgé de 43 ans, a participé à la fête du 31e anniversaire du receveur des Ravens de Baltimore, lundi soir, au WAS, dans le quartier financier de New York. Kim s’est rendue à la fête après avoir assisté aux CFDA Fashion Awards plus tôt dans la soirée. Pour la soirée d’OBJ, Kim était accompagnée de sa meilleure amie, La La Anthony, qui selon le Courrier quotidien était à Atlanta pour assister à un événement.

Kim était magnifique dans une tenue de style gothique avec ses cheveux relevés. Pour ne pas être en reste, Odell portait une veste noire pailletée avec un pantalon noir. Il a été vu photographié avec le rappeur Lil Baby. Les autres invités notables sont Lori Harvey, le gardien des Los Angeles Clippers James Harden, la star des New York Giants Saquon Barkley, le receveur des Buffalo Bills Stefon Diggs, la star des New York Jets Sauce Gardner, Michael Rubin, Ashley Graham, Emily Ratajkowski et Winnie Harlow.

Une source a déclaré à ET : “Kim et Odell s’amusent beaucoup ensemble. Ils vibrent, se respectent, font leurs propres choses et dirigent leurs propres navires, ce qui est génial pour eux. La famille de Kim les soutient et veut toujours qu’elle le fasse. réussir et être heureux. »

Kim assistant à la fête d’anniversaire d’Odell ne fait qu’intensifier les spéculations selon lesquelles les deux seraient désormais un objet. Une source a déclaré à ET en septembre que Kim et Odell “se connaissent depuis un moment et ont passé du temps ensemble plus récemment”.

Avec l’aimable autorisation de BFA / Photographe Sansho Scott

Avec l’aimable autorisation de BFA / Photographe Sansho Scott

Avec l’aimable autorisation de BFA / Photographe Sansho Scott

Plusieurs sources proches de Kim et d’OBJ ont déclaré à ET que les célébrités “ont beaucoup d’amis communs en commun”.

“Elle ne sort sérieusement avec personne pour le moment, mais elle est prête à retrouver l’amour si elle rencontre la bonne personne”, a déclaré une source. “Pour le moment, elle se concentre principalement sur ses enfants et ses entreprises.”

Avec l’aimable autorisation de BFA / Photographe Sansho Scott

Avec l’aimable autorisation de BFA / Photographe Sansho Scott

Kim, bien sûr, est la mère de filles North, 10 ans, et Chicago, 5 ans, et de ses fils Saint, 7 ans, et Psalm, 3 ans, qu’elle partage avec son ex-mari Kanye West. Odell partage son fils Zydn, âgé d’un an, avec Lauren Wood, qu’il aurait rompu avec plus tôt cette année.

Kim, qui samedi encore avait l’air magnifique alors qu’au 2023 LACMA Gala Art + Film, également récemment a fêté ses 43 ans avec une liaison de stars à Beverly Hills. Parmi les invités notables figuraient Hailey Bieber, Kimora Lee et la fiancée de Jeff Bezos, Lauren Sanchez.

CONTENU CONNEXE :