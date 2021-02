Kim Kardashian est en mode maman ours et elle est prête à protéger ses petits!

La L’incroyable famille Kardashian La star s’est tournée vers les réseaux sociaux pour rappeler aux critiques qu’elle ne doit pas être dérangée « quand il s’agit de mes enfants !!! »

Le fondateur de SKIMS, qui partage quatre enfants avec Kanye West, précédemment montré Nord Ouestpeinture impressionnante la veille. «Ma petite artiste North», la fière maman a partagé les compétences de sa fille.

Cependant, les gens ont commencé à spéculer que la fillette de 7 ans de Kim n’avait pas fait la peinture elle-même. Mais bien sûr, la star de 40 ans a remis les pendules à l’heure et a critiqué ceux qui doutaient de l’œuvre d’art de North.

« Ma fille et sa meilleure amie ont suivi un cours de peinture à l’huile sérieux où leurs talents et leur créativité sont encouragés et nourris », a écrit Kim sous-titré son histoire Instagram le mardi 9 février. « North a travaillé incroyablement dur sur sa peinture, ce qui a nécessité plusieurs semaines pour terminer. «