Kim Kardashian applaudit les “haineux” dans un nouveau message après avoir été critiquée pour sa tenue “insensible” lors du grand jour de son neveu

KIM Kardashian a riposté aux trolls qui se sont récemment moqués de la tenue qu’elle a décidé de porter lors d’un événement important.

Kim, 42 ans, a mis en ligne d’autres photos Instagram du moment où elle a assisté à la Bar Mitzvah de son neveu Mason Disick.

Kim Kardashian a affiché son ventre nu à la Bar Mitzvah de Mason Disick, ce qui a provoqué de nombreuses réactions négatives

Kim a déclaré qu'elle n'avait «jamais été une haineuse» dans un nouveau message

La star de Hulu a enfilé une chemise grisâtre coupée au ventre et un pantalon en cuir orné de bijoux lors de l’événement.

Le devant du haut de flic rétro disait: “The Up in Smoke Tour”, alors que la tournée hip-hop de la côte ouest était titrée par le Dr Dre et Snoop Dogg en 2000.

Elle a complété le look grungy avec plusieurs colliers et colliers croisés.

Les critiques de mode ont précédemment critiqué la star pour avoir porté la “chemise insensible” lors du rituel de passage à l’âge adulte du garçon de 13 ans, mais Kim ne semblait pas s’inquiéter d’après son dernier message.

“Je n’ai jamais été une haineuse, je m’en fous”, a écrit Kim à côté de clichés d’elle portant la tenue.

Cependant, dans un fil de discussion en ligne, les critiques se sont moqués de la star de la télévision pour être «la plus grande haineuse» en ligne parce qu’elle ne supportait pas d’être taquinée pour avoir porté «une chemise faisant la promotion de la fumée de pot lors de la fête d’anniversaire d’un enfant».

Étaient présents à la fête extravagante destinée à Mason la matriarche Kris Jenner, 67 ans, le frère Khloe, 38 ans, et les parents de Mason – Kourtney, 43 ans, et Scott, 39 ans.

CÉLÉBRER LES VACANCES ?

La fondatrice de Skims a taquiné son ventre nu lorsqu’elle a choisi de porter à nouveau la même tenue lors d’un autre événement quelques heures plus tard.

Kim a porté le t-shirt évoquant le cannabis pour la deuxième fois lorsqu’elle a posé sur des photos avec sa copine Paris Hilton, 41 ans.

Prises par Kevin Ostajewski, les images mettaient en vedette Kim, Kris, Paris et sa mère Kathy, 63 ans, et sa sœur Nicky Hilton.

Alors que les Hiltons portaient leurs robes facy, Kim s’est présentée au somptueux événement dans le t-shirt graphique.

Les critiques ont continué à traîner Kim dans la boue alors qu’ils affirmaient qu’elle était habillée “comme une adolescente de 15 ans qui a été forcée d’aller à la fête de ses parents”.

Kim et son ex-mari Kanye West, 45 ans, sont les parents de quatre enfants : North, neuf ans ; Sainte, six ; Chicago, quatre ; et Psaume, trois.

“ELLE EST FASCINANTE”

Paris n’est pas la seule copine que Kim a rencontrée récemment.

La personnalité de la télévision a enregistré un épisode avec l’actrice Gwyneth Paltrow, 50 ans, pour son podcast Goop.

L’actrice d’Avengers a pris un selfie avec Kim dans ses bureaux de Goop et a écrit : “Kim Kardashian fascine le monde, nous le savons.

“Pour moi, elle est fascinante parce qu’elle remet en question tant d’idées sur ce qu’une femme est censée être, et sur la façon dont elle est censée ressembler et se comporter en le faisant.”

“J’ai adoré pouvoir l’interviewer pour le podcast @goop et entrer dans tout cela et bien plus encore”, a ajouté l’actrice oscarisée.

Elle a de nouveau été déchirée pour la tenue aux côtés d'autres invités qui étaient habillés plus chics