Kim Kardashian appelle l’annulation de la culture est  » ridicule « , dit qu’elle a demandé à Kanye West de ne pas porter de chapeau MAGA sur  » SNL « 

Kim Kardashian a offert son point de vue sur la culture de l’annulation et comment elle en a été victime et l’a utilisée comme un outil pour apprendre et grandir en tant que femme d’affaires et être humain.

Le magnat de la télé-réalité, 41 ans, a parlé au journaliste/écrivain Bari Weiss sur son podcast « Honnêtement » et a dit à quel point les phénomènes sociaux peuvent parfois être » ridicules « .

Tout d’abord, Kardashian a expliqué à quel point elle prenait au sérieux les accusations d’appropriation culturelle, en particulier lorsqu’elle a nommé à l’origine sa marque de shapewear Kimono. Elle l’a ensuite changé en SKIMS.

« Même si je sais que mes intentions sont bonnes, je ne veux jamais rien prendre à la légère », a-t-elle confirmé. « Dans le cas de Kimono et du changement de nom, c’était un nom innocent que l’équipe a proposé. Mais quand j’ai reçu une lettre des officiels japonais, je l’ai pris très au sérieux. »

Outre les problèmes majeurs qui font la une des journaux, Kardashian a admis qu’elle ne se souciait pas de l’opinion de chaque personne en ligne.

« Je ne serais jamais moi, » raisonna-t-elle. « C’est pourquoi je pense que l’annulation de la culture est la chose la plus ridicule, parce que je crois vraiment à la réhabilitation et à la liberté d’expression. Je n’ai jamais vraiment été dans l’annulation de la culture. »

« Je pense que si nous annulons quelqu’un pour quelque chose qu’il a fait ou dit dans le passé, alors nous ne l’invitons pas à participer à la conversation pour vraiment comprendre », a-t-elle expliqué. « Cela dépend de la situation. Vous ne vous en souciez peut-être pas si c’est absolument ridicule. Mais c’est une ligne fine. C’est ce que vous demandiez dans la question initiale : quand lâchez-vous quelque chose ? Et quand avez-vous la peau épaisse et peu importe quoi les gens disent de toi ? »

« Plus je me fiche de la célébrité, moins je me soucie de corriger les gens. Je me fiche de ce que les gens pensent de moi, mais il y a des moments où je dis: » OK, je comprends parfaitement ce que vous ressentiriez comme cela est irrespectueux, et je vais absolument changer cela. Je reconnais toujours les erreurs que je fais et j’essaie de ne pas les refaire. C’est juste comme ça que je vis ma vie. Mais je pense que si vous n’avez pas ces conversations avec les gens, comment vont-ils jamais changer quelque chose qui n’est-ce pas? »

La conversation s’est ensuite déplacée vers le choix de son ex Kanye West de porter un chapeau MAGA lors d’une performance sur « Saturday Night Live » en 2018.

« J’étais très nerveuse. Je ne voulais pas qu’il porte le chapeau rouge. Je ne suis pas vraiment une enfreinte des règles », a-t-elle déclaré. « Je me souviens que d’autres personnes étaient dans le coin et c’est devenu une chose où il n’allait pas continuer parce qu’il voulait être qui il est. Je suis très neutre, mais cette nuit-là, j’ai été très énergique avec lui et je me suis disputé avec lui comme, ‘Tu dois enlever ce chapeau.’ Et maintenant avec le recul, je pense, pourquoi devrait-il enlever ça si c’est ce en quoi il croit ? Pourquoi ne peut-il pas porter ça à la télévision ? La moitié du pays a voté pour lui, donc clairement d’autres personnes comme lui.

La fondatrice de KKW Beauty a avoué qu’elle « a beaucoup appris de cette situation ».

« Quoi qu’il en soit, cela m’a appris à être un peu plus empathique envers les gens qui veulent juste faire ce qu’ils veulent faire : la liberté d’expression ! Et si vous voulez porter le chapeau, portez le chapeau. Je respecte le fait que il savait exactement en quoi il croyait et s’en tenait toujours à cela », se souvient-elle. « Pour moi, c’est une bonne qualité à avoir, peu importe qui est contre vous et quelles que soient les circonstances. Je pense que c’est tout simplement admirable et c’est juste une qualité vraiment cool. Même si ce n’est pas ce avec quoi je suis d’accord, ou même si je l’aurais fait différemment, je pense que c’est louable. »

Le rappeur et Kardashian se sont séparés en février 2021 et partagent quatre enfants ensemble.