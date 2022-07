Kim Kardashian affirme qu’elle fera “n’importe quoi pour paraître et se sentir jeune”, répond aux rumeurs de chirurgie plastique

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kim Kardashian admet qu’elle fera toujours de son mieux pour rester jeune aussi longtemps que possible.

Dans une nouvelle interview pour le numéro d’août du magazine Allure, Kardashian a affirmé que bien qu’elle soit à l’aise avec le fait de vieillir et qu’elle ait trouvé la paix dans le vieillissement, elle ferait toujours tout ce qu’elle peut pour maintenir sa jeunesse.

“C’est difficile à expliquer parce que je suis en paix, mais je ferais quand même n’importe quoi pour paraître et me sentir jeune”, a déclaré Kardashian.

Sa quête pour rester jeune fait partie de ce qui a inspiré sa ligne de soins de la peau en neuf étapes SKKN by Kim, qui s’inspire de sa propre routine quotidienne de soins de la peau. Une partie de sa routine comprend un traitement au laser qu’elle subit une fois que ses enfants se sont endormis le soir.

Bien qu’elle admette qu’il est difficile pour tout le monde de se donner la priorité, la beauté est quelque chose d’important pour elle et elle prendra toujours du temps pour elle.

“Je me soucie vraiment, vraiment d’être belle”, a-t-elle expliqué. “Je me soucie probablement de plus de 90% des gens sur cette planète. Ce n’est pas facile quand tu es une maman et que tu es épuisée à la fin de la journée ou que tu es à l’école, et je suis tout ce qui précède .”

En ce qui concerne jusqu’où elle est allée pour garder son apparence jeune, la star de “The Kardashians” affirme qu’elle n’a rien fait de plus que du Botox sur son front. Elle a démenti les rumeurs selon lesquelles elle aurait déjà eu des extensions de remplissage ou de cils et affirme que son visage est entièrement naturel.

“Mais j’ai refroidi, en fait”, a-t-elle déclaré, faisant référence à sa diminution de l’utilisation du Botox. “Pas de filler. Je n’ai jamais rempli ni l’un ni l’autre”, a-t-elle expliqué, affirmant que le Botox était tout ce qu’elle avait fait et qu’elle n’avait jamais utilisé de filler sur ses joues ou ses lèvres.

Une partie de la raison pour laquelle elle se sent en paix avec son apparence et avance dans la vie avec un minimum de modifications est qu’elle est fière de ce que son corps a pu accomplir, en utilisant ses mains comme exemple.

“Je déteste mes mains. Elles sont ridées et dégoûtantes”, a expliqué Kardashian. “Mais j’ai vécu ma vie et j’ai changé tellement de couches avec ces mains. Et j’ai blotti mes bébés avec ces mains, donc je suis d’accord avec elles. [Getting older] Cela ne veut pas dire que je ne chercherai pas la perfection, mais vous arrivez à un point où vous vous dites : ‘OK, ma santé est plus importante que toute autre chose.'”