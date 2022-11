Kim Kardashian affiche sa silhouette mince dans une robe rose moulante lors d’un gala après que la star ait suscité des inquiétudes concernant une perte de poids importante

KIM Kardashian a montré sa petite silhouette dans une robe rose moulante au milieu des problèmes de perte de poids.

La star de télé-réalité a assisté au gala Baby2Baby 2022 samedi au Pacific Design Center à West Hollywood, en Californie.

Getty Images – Getty

Kim Kardashian a posé dans une robe moulante rose bébé lors d’un gala samedi soir[/caption] Getty

Elle a assisté au gala Baby2Baby au Pacific Design Center à West Hollywood, Californie[/caption]

Kim, 42 ans, a été stupéfaite lors de l’événement, vêtue d’une robe à manches longues rose bébé moulante avec des découpes le long de son abdomen et de sa poitrine.

Des morceaux de tissu de la robe étaient noués autour de sa taille et de ses seins, mettant en valeur sa silhouette de sablier.

Le magnifique ensemble comprenait également un long train qui traînait derrière le modèle.

Kim a associé le look avec des talons roses à bout pointu, une petite pochette rose et ses mèches blondes platine tirées en un chignon soigné.

Sa sœur, Kylie Jenner, 25 ans, était également présente à l’événement, portant une mini-robe noire sexy avec un dos ouvert et une jupe transparente.

La magnat du maquillage a complété la tenue avec des talons noirs à lanières et ses cheveux noirs en un chignon serré.

Le duo a posé ensemble sur le tapis vert, chacun donnant des regards sensuels à la caméra.

Ailleurs sur le tapis, leur mère, Kris Jenner, 67 ans, a été aperçue en train de prendre des photos avec son petit ami, Corey Gamble.





La momager a porté une robe à manches longues à fleurs noires et grises, tandis que son beau de 42 ans a opté pour une taxe noire.

Le groupe soutenait Kim qui recevait un prix, car Kylie a ensuite partagé un clip de sa grande sœur sur le podium.

« Félicitations sœur @kimkardashian si fière de toi », a légendé Kylie dans le post.

DAME EN CUIR

Kim a eu une semaine chargée, car la nuit précédente, elle a assisté à un événement au Los Angeles County Museum of Art en portant un numéro de cuir sexy.

Kim a posté des photos sur Instagram d’elle enfilant Balenciaga Couture tout en posant sur le tapis bleu foncé.

La robe moulait le corps en forme de sablier de la star de Hulu, couvrant chaque centimètre carré de sa peau, de son cou à ses pieds, et comprenait une longue traîne.

Elle a complété le look avec un visage plein de maquillage et ses serrures blondes platine en vagues lâches.

Kim s’est également amusée avec une séance photo dans son complexe, capturant le regard debout sur le balcon de l’hôtel, allongée dans son lit et tirant un chariot de service d’étage.

Les deux événements surviennent au milieu des inquiétudes suscitées par la perte de poids drastique de Kim ces derniers mois.

PERTE DE POIDS

Plus tôt cette année, le mannequin a admis avoir perdu 21 livres – après avoir adopté un mode de vie plus sain.

Son parcours de perte de poids a commencé lorsqu’elle a perdu 16 livres en trois semaines pour s’adapter à la robe historique de feu Marilyn Monroe pour le gala du Met en mai.

Kim a ensuite poursuivi ses efforts pour perdre encore plus de poids, et elle n’a pas encore fini.

Le mois dernier, The US Sun a révélé en exclusivité qu’elle souhaitait perdre encore plus de kilos pour atteindre sa silhouette idéale.

Une source a déclaré que la star de la télévision “aime à quel point elle est maigre” et prévoit de perdre deux livres de plus pour être sous son objectif de poids.

L’initié a déclaré que Kim “ne veut pas prendre de poids car elle pense qu’elle n’a jamais été aussi belle que maintenant.

“Elle aime sa maigreur et veut rester comme ça. Elle dit qu’elle prévoit de perdre encore deux livres parce qu’elle est alors en dessous de son poids idéal et que cela n’aura pas d’importance si elle fluctue un peu.

La source a ajouté que Kim avait mangé du sucre pour la première fois depuis des semaines lors de sa 42e fête d’anniversaire le mois dernier.

Ils ont dit: “Son grand plaisir est qu’elle s’autorise un tout petit morceau de gâteau d’anniversaire – la première fois qu’elle prend du sucre depuis des semaines.”

AFP

Kylie Jenner a également assisté à l’événement en enfilant une minirobe noire étriquée[/caption] Getty Images – Getty

Les sœurs ont posé pour des photos ensemble en faisant des regards sensuels sur l’appareil photo[/caption] AFP

Kris Jenner a assisté au gala avec son petit ami, Corey Gamble[/caption]