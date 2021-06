KIM Kardashian a admis qu’elle était autrefois « super désespérée » d’être célèbre.

La femme de 40 ans a révélé qu’elle chercherait des paparazzis pour prendre ses photos lors de la réunion de L’incroyable famille Kardashian.

En parlant à l’hôte Andy Cohen à quoi ça ressemble d’être célèbre lors des retrouvailles de jeudi, Kim a admis qu’elle avait soif d’être sous les projecteurs dans les premières années de sa gloire.

Bien qu’elle n’ait jamais appelé les paparazzi pour prendre des photos d’elle, elle a déclaré: « Je savais exactement où ils étaient, donc si vous vouliez être vu – chaque fois que je me faisais coiffer et maquiller pour le spectacle, il n’y avait aucun moyen que je rentre chez moi et le laver.

Kim a poursuivi: «Je m’arrêterais chez Robertson. Je m’arrêterais à The Ivy et je chercherais quelque chose à emporter, même si ce n’était que du pain à emporter. N’importe quoi! Et sac vide !

«Je courrais et faisais comme si j’avais laissé quelque chose. « Bonjour, ai-je laissé mes lunettes ici ? »

Alors que Kim ne ressent plus cette impression d’être capturée par les paparazzi, elle a admis que c’était amusant d’y penser.

le KUWTK star a déclaré: « Je pense que je peux en parler parce que c’est tellement drôle.

« Je pense que les gens doivent être plus honnêtes à propos de ces moments de la vie où vous êtes juste très désespéré et que vous le voulez. »

Dans les premières années de sa gloire, Kim était connue pour frapper la ville et apparaissait régulièrement dans des clichés de paparazzi publiés dans les tabloïds.

La star de télé-réalité fréquentait fréquemment des fêtardes célèbres, y compris Paris Hilton et Lindsay Lohan.

Alors que Kim était peut-être connue dans la ville pour avoir été aperçue avec ses amis célèbres, c’est sa sex tape avec Ray J qui l’a propulsée vers la gloire.

Lors des retrouvailles, Kim a admis qu’elle souhaitait pouvoir « effacer » la bande de son passé.