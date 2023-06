Kim Kardashian a certainement du pain sur la planche en tant que coparentalité, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas d’accord avec tout ce que dit son ex-mari.

La star de télé-réalité s’ouvre sur une époque où Kanye West avait peut-être raison de s’inquiéter de l’utilisation de TikTok par sa fille de 10 ans, North West.

Kardashian a réfléchi sur une vidéo de North qu’elle a supprimée lors de son entretien de couverture avec Temps, qui avait montré sa fille en train de chanter les paroles d’une chanson d’Ice Spice. La vidéo – qui a été publiée sur le compte TikTok partagé par Kim et son aîné en mars – a vu la fillette de 10 ans habillée en Ice Spice alors qu’elle chantait les paroles de la chanson du rappeur avec PinkPantheress, « Boy’s a liar, Pt 2. »

Lorsque la vidéo a été publiée, cela a incité les commentaires précédents de Kanye sur l’utilisation de TikTok par sa fille à refaire surface, avec un clip montrant le rappeur contrarié par le fait que North soit sur la plate-forme en 2022. Dans la vidéo, Ye a révélé qu’il avait eu une discussion avec Kardashian à propos du compte de North , car il ne voulait pas que sa fille soit « utilisée par TikTok ».

Alors que beaucoup de gens ont initialement balayé les commentaires de Kanye, après la vidéo Ice Spice de North, de nombreux fans ont commencé à se ranger du côté du rappeur, insistant sur le fait que le père de quatre enfants avait raison de s’inquiéter de l’utilisation de TikTok par son enfant.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, Kardashian a également admis que West avait peut-être raison « dans ce cas » en parlant à Temps.

« Dès que j’ai vu les mots, je me suis dit: » Oh non, nous retirons ça « », a déclaré Kardashian, avant d’ajouter: » J’ai vu sur Internet, [people saying] « Kanye avait raison », et peut-être qu’il était dans ce cas.