Kim Kardashian a sa propre progéniture à suivre – quatre enfants de moins de 9 ans.

Malgré le prestige d’être milliardaire, Kardashian admet que même elle ne peut éviter les épreuves et les tribulations de la parentalité.

« Je dirais que la parentalité est la chose qui m’a le plus appris sur moi-même. Cela a été la chose la plus difficile », a-t-elle déclaré à Jay Shetty sur son podcast « On Purpose with Jay Shetty », dans un clip obtenu par le magazine People. .

« Il y a des nuits où je pleure pour m’endormir », a-t-elle admis à l’auteur. « Comme, qu’est-ce qui vient de se passer, vous savez? Avec toutes les humeurs et les personnalités, et parfois ils se battent, et il n’y a personne là-bas », à part elle-même, a-t-elle expliqué.

« Comme, c’est moi qui joue le bon flic et le mauvais flic. Donc, c’est définitivement un défi. … Quelque chose sur lequel je travaille est d’être un peu plus ferme », a-t-elle déclaré à l’auteur et coach de vie, qui dit qu’il est pas encore père.

Kardashian partage North, 9 ans, Saint, 7 ans, Chicago, 5 ans et Psalm, 4 ans, avec son ex-mari Kanye West. L’ancien couple a finalisé son divorce en novembre dernier. Selon les documents judiciaires, Kardashian recevra 200 000 $ par mois en pension alimentaire pour enfants de West.

« Tout le monde dit que les jours sont longs et que les années sont courtes, et cela ne pourrait pas être une déclaration plus vraie. »

« Donc, quand tu es dedans, je veux dire, surtout quand ce sont des bébés et que tu nourris … il y a de la folie. C’est comme une folie totale. C’est le meilleur chaos cependant. Comme mes matins, vous Je n’ai aucune idée de ce qui se passe », a-t-elle détaillé.

« Tu n’es jamais préparé. Mais – tu vas le comprendre. Et ça te rendra si fier de toi, que tu l’as compris. Et que tu as passé la journée. Et parfois c’est la nuit où c’est juste, nous passons des heures par heure, pour voir si nous allons survivre. Nuit après nuit. Si une crise de colère arrive, oh mon Dieu. Votre vie est complètement à l’envers. Mais, cela vous en apprend tellement plus sur vous-même que je pense que n’importe qui, n’importe quel parent , n’aurait jamais pu prévoir. »

Kardashian a partagé son appréciation pour Shetty dans un post sur Instagram, écrivant : « Je suis tellement reconnaissante à Jay d’avoir fourni un espace aussi sûr pour partager un côté plus personnel de ma vie. Nous avons discuté des défis de la parentalité, naviguant entre les hauts et les bas de la vie, comment je traverse les jours les plus difficiles, et bien plus encore. J’ai vraiment adoré celui-ci, car une grande partie de ma vie a été consacrée à découvrir quel est mon véritable objectif », a-t-elle écrit en partie sous une promotion pour le épisode.

« La vie va toujours être stressante, et vous ne pouvez pas en contrôler la moitié. Mais si vous pouvez contrôler ce que vous sortez, alors vous savez que vous êtes sur la bonne voie », dit-elle dans la promo.

« La culpabilité de maman est probablement la chose la plus difficile. Suis-je une bonne mère ? Les enfants, tout ce qu’ils veulent, c’est du temps. Ils veulent juste votre temps », dit-elle.