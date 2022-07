Kim Kardashian admet avoir utilisé des traitements au laser pour « effacer les rides » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Kristina Bumphrey/StarPix/Shutterstock

Kim Kardashian a récemment suivi une luminothérapie et elle a partagé le processus devant la caméra avec ses 326 millions de followers via des histoires Instagram jeudi ! La SKKN maven, 41 ans, nous a amenés à l’intérieur de la session avec Dr Ashkan Ghavami, qui a soigneusement expliqué ce qui se passe pendant le traitement cosmétique, le 28 juillet. La révélation survient après que l’icône de la télé-réalité a nié à plusieurs reprises avoir subi des traitements au Botox ou avoir subi une intervention chirurgicale. Kim était toute occupée alors qu’elle était allongée sur une chaise médicale tout en portant un peignoir blanc chic et une crème anesthésiante pour la peau, tout en écoutant le Dr Ghavami expliquer le processus.

“Alors Kim est là pour continuer son voyage sur la peau”, a-t-il expliqué à ses abonnés dans la vidéo. “En vieillissant un peu, nous prenons du soleil, notre peau développe différentes pigmentations, vous obtenez donc toutes sortes de tons de peau, de couleurs et de textures différents.” Kim a sous-titré la vidéo, soulignant qu’elle subissait plus d’un traitement pendant la séance – Moxi & Broadband Light & Sciton’s Moxi Laser. Les traitements de luminothérapie aident à éliminer les rides et les taches de vieillesse, ont-ils révélé.

Kim, qui a sa propre ligne de soins de la peau, est clairement une autorité en matière de peau parfaite. Bien qu’elle ait admis avoir reçu un diagnostic de psoriasis, cette révélation a enflammé sa passion actuelle pour les soins de la peau. “Ce qui a commencé comme un diagnostic de psoriasis est devenu le catalyseur de mon parcours de découvertes de soins de la peau, m’inspirant à en savoir plus sur ma peau et comment en prendre soin”, a déclaré Kim dans un communiqué de presse en juin, par Bazar de Harper. “Travailler avec certains des meilleurs dermatologues et esthéticiens au fil des ans m’a donné l’incroyable opportunité d’apprendre de leur expertise – et je savais que je devais partager mes connaissances.”

Le résultat est un ensemble de soins de la peau exclusif de neuf pièces qu’elle appelle SKKN BY KIM. La gamme complète comprend un nettoyant spécialement formulé, un toner, un exfoliant, un sérum d’acide hyaluronique, un sérum de vitamine C8, une crème pour le visage, une crème pour les yeux, des gouttes d’huile de vitamine C et une huile de nuit hydratante. Kim est allée sur Instagram il y a quelques jours pour partager comment elle applique les gouttes avec une collection sexy de photos de baignoire sans maquillage. “Illuminez, hydratez et brillez avec les gouttes d’huile @SKKN », a-t-elle sous-titré le message du 25 juillet, dans lequel on la voyait se submerger complètement dans l’eau.

