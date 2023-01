Kim Kardashian achète le collier Diamond Cross de la princesse Diana : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chelsea Lauren/Tim Rooke/Shutterstock

Il n’y a rien de tel qu’une babiole inestimable pour atténuer les blasphèmes post-divorce, et personne ne le sait mieux que Kim Kardashian! L’icône de la télé-réalité, 42 ans, vient d’acheter un collier croix incrusté de diamants et d’améthystes porté de manière mémorable par Princesse Diana. Par TMZ, le fondateur de SKKN a acheté le collier pour un peu moins de 200 000 $ lors d’une vente aux enchères Sotheby’s le mercredi 18 janvier. L’onglet final, selon une source du point de vente, s’est élevé à 197 453 $. La croix Attalah, qui présente un motif audacieux d’améthystes taille Asscher disposées en croix, a été portée par le défunt royal en 1987 lors d’un gala de charité à Londres, en Angleterre, avec une robe en velours ornée de violet. La pièce aurait été prêtée à la princesse Diana par la société de joaillerie Garrard à l’époque.

Il est logique que Kim veuille posséder le morceau coûteux de l’histoire de la mode. Elle portait notamment Marilyn Monroela robe « Happy Birthday Mr. President » recouverte de cristaux au Met Gala en mai 2022. Par TMZelle a également acheté des bijoux portés par la déesse de l’écran Elisabeth Taylor et Jackie Kennedy Onassisentre autres.

Sa collection de bijoux est également célèbre pour avoir été ciblée par des voleurs en 2016, lorsqu’un braquage organisé dans un hôtel parisien a traumatisé Kim. La mère de quatre enfants a été notoirement volée sous la menace d’une arme le 3 octobre 2016, lors d’une visite à la Fashion Week de Paris. Cinq hommes déguisés en policiers ont volé pour 11 millions de dollars de bijoux lors de ce braquage très médiatisé.

En 2017, Kim a dit en larmes qu’elle sentait qu’elle était “destinée” à vivre l’expérience. “Je sais que cela semble fou, mais je sais que cela devait m’arriver”, a-t-elle déclaré. Ellen Degeneres à l’époque, par CNN. “Je ne veux pas commencer à pleurer, mais j’ai l’impression que c’était censé m’arriver. Je suis une personne tellement différente. Je ne veux plus commencer à pleurer. C’était censé m’arriver. J’ai vraiment l’impression que des choses arrivent dans ta vie pour t’apprendre des choses. Ce n’était probablement pas un secret – et vous le voyez dans l’émission – j’étais flashy et j’étais définitivement matérialiste avant.

Le nouvel achat extravagant vient après l’ex-mari Kanye Ouest, dont Kim a finalisé son divorce en novembre, aurait épousé un employé de Yeezy Bianca Censori lors d’une cérémonie privée en janvier 2023.

