Kim Kardashian accusée par la SEC d’un système de cryptographie “pump and dump” alors que la star de télé-réalité accepte de payer 1,3 million de dollars d’amendes

LA Securities and Exchange Commission (SEC) a pénalisé Kim Kardashian pour avoir vanté une crypto-monnaie sans révéler qu’elle avait été payée pour la promouvoir.

L’ancien de Keeping Up With the Kardashians paiera 1,26 million de dollars de frais pour régler après avoir enfreint les règles américaines de l’échange.

Hulu

Getty Images – Getty

Selon la SEC, Kim, 41 ans, aurait été payée 250 000 $ pour publier sur son compte Instagram des jetons EMAX, une crypto créée par EthereumMax.

Elle n’a pas encore confirmé ou infirmé les allégations au milieu de l’affaire en cours.

La SEC a exigé que les célébrités et les influenceurs indiquent clairement s’ils sont payés pour promouvoir des crypto-monnaies spécifiques auprès de leurs fans.

Dans une déclaration faite lundi, le président de la SEC, Gary Gensler, a expliqué : « Cette affaire rappelle que, lorsque des célébrités ou des influenceurs approuvent des opportunités d’investissement, y compris des titres de crypto-actifs, cela ne signifie pas que ces produits d’investissement conviennent à tous les investisseurs.

En savoir plus sur Kim Kardashian KIM C-AIR-FUL ! Les règles exagérées de Kim Kardashian pour piloter son jet privé de 175 millions de dollars révélées

“Nous encourageons les investisseurs à considérer les risques et les opportunités potentiels d’un investissement à la lumière de leurs propres objectifs financiers.”

Le boxeur Floyd Mayweather et le rappeur DJ Khaled ont connu une situation similaire en 2018 lorsqu’ils ont tous deux été condamnés à une amende pour ne pas avoir divulgué les paiements qu’ils ont reçus pour avoir proposé des offres de crypto-monnaie spécifiques.

Depuis l’essor de la monnaie numérique, le régulateur de Wall Street a clairement indiqué que les actions en justice des jetons virtuels devaient être surveillées.

La SEC applique un test à la monnaie qui a été promue par un investisseur dans l’intention de tirer profit de la pièce elle-même.





LUTTES JURIDIQUES

Kim a récemment été impliquée dans des scandales juridiques, car le mois dernier, elle et Scott Disick ont ​​été poursuivis pour 40 millions de dollars pour avoir fait la promotion de prix de luxe qui auraient fait partie d’une fausse arnaque à la loterie.

La paire a promis aux fans une chance de gagner des articles comme 130 000 $ en espèces, des billets de première classe pour Los Angeles et un séjour de trois nuits à Beverly Hills.

Des sources proches de Curated Businesses, la société qui organise les loteries, ont déclaré à TMZ qu’il y avait eu des gagnants légitimes.

Ils ont ajouté qu’ils avaient les papiers pour le prouver.

Cependant, les plaignants, des personnes qui se sont inscrites aux loteries mais n’ont pas gagné, ont affirmé le contraire.

Ils ont allégué dans leur procès que Kim, Scott et Curated Businesses avaient organisé les concours sur Instagram pour vendre prétendument leurs informations personnelles à des annonceurs.

Ils affirment avoir été “envahis par des centaines d’annonceurs, dont certains sollicitent les plaignants avec un contenu potentiellement offensant et indésirable”, selon le procès.

Scott serait le principal organisateur des concours et des célébrités, comme Kim, ses sœurs Khloe, Kourtney, Kylie Jenner et leur mère Kris Jenner, ont aidé à les promouvoir auprès de leurs millions de fans sur Instagram.

La star des Kardashian Kim et l’ancien de KUWTK Scott sont les seules stars nommées dans le costume, a rapporté TMZ.

Les plaignants auraient demandé 20 millions de dollars chacun à Kim et Scott.

En savoir plus sur le soleil américain FACE À FACE Les fans de Kardashian pensent que Khloe rend Kim “jalouse” après avoir porté des looks rivaux

Le US Sun a contacté les représentants de Kim, Scott et Curated Businesses, mais n’a pas encore reçu de réponse.

En novembre, Kim, qui vit dans un manoir de 60 millions de dollars et possède une fortune de 1,4 milliard de dollars, a fait la promotion d’un cadeau de luxe avec des prix de 100 000 $ en espèces et un voyage de trois nuits à Los Angeles.

Hulu