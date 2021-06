Kim Kardashian accusée d’avoir photoshopé une nouvelle photo de bikini après que sa sœur Khloe ait été critiquée par les fans pour avoir édité ses clichés

KIM Kardashian a été accusée d’avoir photoshopé sa nouvelle photo de bikini après que sa sœur Khloe a été critiquée par des fans pour avoir édité ses clichés.

Les sœurs ont toujours été critiquées pour avoir perpétué des normes de beauté impossibles.

Kim Kardashian a partagé cette incroyable photo d’elle au bord de la piscine[/caption]

Elle a également montré son derrière fièrement[/caption]

Mercredi, Kim a montré sa silhouette incroyable comme elle a posé au bord de la piscine de son manoir dans un bikini noir.

Sur une photo, la maman de quatre enfants a posé de côté alors qu’elle était assise sur un banc avant de changer de position et de montrer ses fesses aux fans.

Cependant, les fans ont rapidement souligné que la photo avait été modifiée pour la rendre plus mince.

Blog de chirurgie esthétique Renommée problématique zoomé sur la première image et a souligné que l’arrière-plan avait été déformé, laissant entendre que l’image avait été modifiée.

Cependant, un compte de fan a affirmé qu’elle avait photoshopé la photo[/caption]

Ils ont souligné la distorsion par son estomac[/caption]

Ils ont d’abord écrit: « Son photoshop a été très bâclé ces derniers temps. Juste un autre rappel qu’Instagram n’est pas la vraie vie.

Dans une deuxième histoire, ils ont poursuivi : « Pour tous ceux qui disent ‘c’est juste la chaise !’

« Je sais que! Je souligne à quel point il est ondulé et déformé et il a clairement été étiré vers son ventre.

Kim avait déjà été accusée d’avoir l’air plus mince sur ses photos[/caption]

Il y a quelques semaines, elle a été confrontée à des réclamations similaires lorsqu’elle a partagé une photo d’elle au bord de la piscine et les fans ont souligné qu’elle avait l’air plus mince que d’autres fois.

« Regardez ses cuisses, l’une d’elles est horriblement photoshopée », a écrit l’un d’eux.

Un autre a ajouté: « Imaginez acheter un corps et que vous n’êtes toujours pas d’accord avec cela, vous devez donc faire du photoshop. »

Un troisième a posté : « Le fait qu’elle édite ses hanches plus petites maintenant… »

Khloe a également été la cible de réclamations d’édition[/caption]

Le contrecoup vient après la sœur cadette de Kim Khloé a été accusée d’avoir édité ses clichés lorsqu’un fuite d’une photo de bikini non retouchée.

La photo est apparue en ligne il y a deux mois, montrant Khloe posant dans un bikini noir sous un angle moins flatteur que d’habitude.

Les équipes de relations publiques et juridiques de la personnalité de la télévision se sont déchaînées pour « nettoyer » la photo sur Internet, en vain.

Khloe est ensuite sortie pour la partager vérité sur l’image, implorant les fans de comprendre la tourmente qu’elle a connue au fil des ans.

Elle a essayé de montrer son corps, disant qu’elle n’avait pas été modifiée[/caption]

Posant seins nus pour la montrer corps « non retouché » et « non filtré », elle a révélé qu’elle avait « lutté avec l’image corporelle toute sa vie ».

Khloe a écrit : « Quand quelqu’un prend une photo de vous qui n’est pas flatteuse dans un mauvais éclairage ou qui ne capture pas votre corps tel qu’il est après avoir travaillé si dur pour en arriver là.

« Et ensuite le partage avec le monde – vous devriez avoir le droit de demander qu’il ne soit pas partagé – peu importe qui vous êtes.

« En vérité, la pression, le ridicule constant et le jugement toute ma vie pour être parfait et pour répondre aux normes des autres sur ce à quoi je devrais ressembler a été trop difficile à supporter. »





Elle a poursuivi: « Depuis plus d’une décennie maintenant en photos, chaque défaut et imperfection a été micro-analysé et moqué dans les moindres détails et le monde me le rappelle tous les jours. »

« J’aime un bon filtre, un bon éclairage et un montage ici et là. »

D’autres échecs d’édition ont inclus le sixième orteil potentiel de Kim[/caption]