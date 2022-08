Kim Kardashian accusée d’avoir photographié les muscles trapèzes de son cou lors de la dernière séance photo ; les internautes prétendent même qu’elle ne peut pas atteindre ses normes de beauté

Kim Kardashian a récemment subi de graves réactions en ligne après avoir affirmé que ses normes de beauté étaient “réalisable” par des gens ordinaires. Ce n’est un secret pour personne que le télé réalité la star du spectacle et femme d’affaires a une immense richesse à sa disposition pour répondre à tous ses besoins, associée à son privilège d’utiliser son temps pour elle-même comme elle le juge bon, sans parler des installations telles que les gymnases à domicile, les entraîneurs personnels, les chefs personnels et une armée d’esthéticiennes à son entière disposition. Ainsi, Kim KardashianLes affirmations de ne sont naturellement pas bien accueillies par les gens. Et maintenant, elle est à nouveau sous le feu des critiques pour avoir soi-disant photographié ses muscles trapèzes de son cou lors de sa dernière séance photo.

Kim Kardashian photoshope les muscles trapèzes de son cou

Un utilisateur de TikTok a mis en ligne une vidéo qui montrerait comment Kim Kardashian a édité le muscles trapèzes de son cou dans un récente séance photo en bikini au bord de la piscine, fournissant une photo BTS avec les vagues de l’eau immédiatement après pour donner foi à son accusation. Dès que la vidéo a fait surface en ligne, les internautes ont commencé à fustiger le vedette de télé-réalité pour ne pas être en mesure d’atteindre son propre standard de beauté irréaliste, certains se demandant également pourquoi une femme aussi magnifique avait besoin de supprimer une partie du corps parfaitement normale en premier lieu.

Kim Kardashian affirme que ses standards de beauté sont “atteignables”

Selon les reportages d’Hollywood, lors d’une récente conversation avec le magazine Allure, lorsqu’on a demandé à Kim Kardashian si elle se sentait “responsable, voire coupable, d’avoir établi un standard de beauté irréaliste et inaccessible”, la mondaine a insisté sur le fait que si elle le faisait, “c’est réalisable”, ajoutant qu’elle est toujours elle-même et la seule la chirurgie esthétique qu’elle a subie est du Botox, soulignant que les rumeurs sur ses lèvres ou ses joues ou ses extensions de cils sont toutes sans fondement.