Kim Kardashian West se fait troller. Encore. Mais cette fois, la star de télé-réalité a été confrontée à la chaleur pour « blackfishing ».

Dans une vidéo publiée par Kardashian sur Twitter, elle peut être vue vêtue d’une veste en cuir marron de style rétro et d’un pantalon en cuir. Mais son visage et son teint semblent inhabituellement plus foncés dans la vidéo. Cependant, ce n’était pas ce qui se démarquait pour la plupart de ses adeptes – ils ne pouvaient s’empêcher de souligner la nette différence de teint entre ses mains et son visage. Ses mains, dans la vidéo, semblent être beaucoup plus claires que le reste de son corps.

Alors que beaucoup ont souligné que ses mains semblaient anormalement pâles, d’autres l’ont accusée de «pêche noire».

Pour ceux qui ne le savent pas, «blackfishing» est un terme qui a été récemment inventé suite aux tendances inquiétantes des médias sociaux. Selon Dictionnaire urbain, c’est l’acte de faire semblant d’être noir en modifiant sa propre apparence (en utilisant du maquillage, en changeant de coiffure et dans certains cas drastiques, même en chirurgie).

«Le point général de la pêche noire est pour une femme d’origine européenne d’apparaître d’ascendance africaine, arabe ou hispanique», définit Urban Dictionary. Oui, cela inclut le bronzage ou le bronzage par pulvérisation afin de paraître plus sombre que vous ne l’êtes réellement.

Ce n’est vraiment pas la première fois que les Kardashians, qui retracent leur descendance à l’immigration arménienne du côté de leur père, sont formés à l’appropriation culturelle. En avril 2020, Kim a été critiquée pour avoir posé dans un maang tika.

Les photos montraient Kardashian vêtu d’une tenue grise color-block, composée d’un crop top et d’une jupe longue. Parallèlement, elle arborait des bracelets en or et un or maang tika.

En octobre, elle a de nouveau été critiquée pour avoir organisé une somptueuse fête d’anniversaire au milieu de la pandémie de coronavirus. a emmené tout son clan et son groupe d’amis sur une île privée après les avoir récupérés pour Covid-19. Elle a partagé des photos des célébrations du gala; cependant, cela n’a pas très bien plu à Twitterati qui a estimé que ses messages étaient « insensibles » puisque le monde est actuellement aux prises pour faire face à une crise sanitaire mondiale.

Pendant ce temps, il a également été rapporté que Kim divorce de son mari, le rappeur Kanye West. Leur mariage semble être « effectivement terminé » car ils n’ont « aucun plan » pour commencer à vivre ensemble de sitôt, selon les rapports. La star de télé-réalité et entrepreneur de 40 ans continue de vivre à Los Angeles avec leurs quatre enfants tandis que le rappeur Kanye, 43 ans, reste dans son ranch du Wyoming.