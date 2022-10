Kim Kardashian a l’air si maigre en combinaison noire alors qu’elle retrouve Kanye West au match de basket de North dans de nouvelles photos

KIM Kardashian a montré sa petite silhouette dans une combinaison noire lors du match de basket de sa fille.

La star de télé-réalité a fêté son 42e anniversaire vendredi, encourageant North depuis les coulisses.

Rex

La Méga Agence

L’ex-Kanye West de Kim a également assisté au match pour soutenir leur fille[/caption]

Des photos ont capturé Kim quittant le centre de loisirs de Los Angeles, en Californie, avec le préadolescent après l’événement sportif.

La star de la télévision portait tout l’ensemble pour le jeu, souffrant presque d’un dysfonctionnement de sa garde-robe avec la tenue moulante.

Elle a accessoirisé avec un sac noir métallique et des tongs, avec ses longues mèches de platine coulant vers le bas.

North semblait satisfaite de sa performance dans le jeu alors qu’elle souriait aux caméras tout en portant son uniforme.

En savoir plus sur Kim Kardashian REGARDER PRÉCISÉMENT Kim souffre presque d’un dysfonctionnement de sa garde-robe NSFW lors du match de balle de sa fille North UN POUCE DE PLUS Je suis de taille plus et j’ai essayé les Skims de Kim Kardashian – les sous-vêtements n’étaient pas assez grands

Plus tôt, Kim a été vue entrant dans le gymnase avec son bras autour de l’enfant de 9 ans et son fils de 6 ans, Saint, le suivant de près.

La magnat de la beauté partage North, Saint, Chicago, 4 ans, et Psalm, 3 ans, avec son ex-Kanye West, 45 ans, qui était également au match.

Cependant, le mannequin a été photographié assis à l’écart du rappeur et à côté de son chef de la marque, Tracey Romulus.

Sur une photo du tribunal, la personnalité de Hulu a aidé sa fille, qui portait un bandage sur son genou gauche.





Les matchs de basket de North sont devenus un lieu fréquent pour Kim d’afficher ses tenues variées de maman.

La semaine dernière, elle a montré sa taille fine en rentrant un col roulé moulant dans une paire de pantalons de survêtement Balenciaga x Adidas.

Elle a associé le look à des lunettes de soleil noires futuristes, des talons pointus noirs et un petit sac à main en argent.

Kanye est ensuite arrivé au match avec des bottes Yeezy et le même t-shirt graphique qu’il portait lors de son apparition sur le podcast Drink Champs.

QU’EST-CE QUE VOUS ALLEZ ?

La réputation de la star du rap est actuellement en crise après avoir fait des remarques antisémites sur Twitter, publié une série de coups de gueule sauvages contre la famille Kardashian sur Instagram et porté un t-shirt White Lives Matter, entre autres mouvements controversés.

Il fait également face à une poursuite de 250 millions de dollars de la part de la famille de George Floyd pour les commentaires qu’il a faits sur Drink Champs.

Vendredi, il a été lâché par Balenciaga, une marque couramment portée par Kim, et Adidas a également mis sa relation avec le créateur Yeezy “sous examen”.

Kanye n’a pas reconnu l’anniversaire de son ex-femme sur les réseaux sociaux, bien qu’il ait affirmé qu’il “l’aime toujours” lors de son apparition sur Piers Morgan Uncensored cette semaine.

AMOUR D’ANNIVERSAIRE

D’autres membres de la célèbre famille de Kim ont salué la fille d’anniversaire lors de sa journée spéciale.

Sa sœur Khloe, 38 ans, a partagé un clip de retour de Keeping Up with the Kardashians dans lequel elle et Kim ont eu une dispute amère.

Dans la vidéo, Kim a qualifié son jeune frère de “petite salope immature” et de “salope psycho jalouse”.

Les fans ont trouvé le choix de clip de Khloe hilarant, et l’un d’eux a commenté avec une rangée d’emojis rieurs et a écrit: “[The] la dernière diapositive me fait pleurer.

Momager Kris Jenner, 66 ans, a également partagé du contenu de retour pour marquer l’anniversaire de sa fille, publiant diverses vidéos personnelles de l’époque où Kim était une petite fille.

En savoir plus sur le soleil américain ENLEVER LES VÊTEMENTS Je passe d’un 5 à un 10 quand j’enfile un bikini mais je me fais toujours troller

Pendant ce temps, Kourtney, 43 ans, a publié un collage de photos sur ses histoires Instagram montrant leurs anciens clichés d’enfance.

L’ex-assistante de Kim, Steph Shepherd, 33 ans, a également souhaité bonne chance à son ancien employeur dans un hommage sur Instagram, ombrageant ensuite Kim dans le post.

Rex

Rex

La Méga Agence

La réputation de Kanye est en crise après avoir fait de nombreux mouvements controversés ces dernières semaines[/caption]