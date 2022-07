Kim Kardashian a l’air plus mince que jamais alors que le survêtement ample Balenciaga de 3 000 $ submerge sa petite silhouette lors d’une sortie à New York

KIM Kardashian a montré sa silhouette microscopique dans un énorme survêtement Balenciaga baggy de 3 000 $ lors d’une visite à New York.

Les fans de L’incroyable famille Kardashian ont récemment supplié qu’elle retrouve ses courbes après qu’elle ait perdu 21 livres au cours des deux derniers mois.

Kim a quitté son hôtel de New York dans un survêtement ample Balenciaga[/caption]

Elle avait l’air minuscule dans la tenue surdimensionnée[/caption]

Kim a perdu plus de 20 livres depuis avril[/caption]

Mais Kim, 41 ans, a continué à perdre du poids et avait l’air plus maigre que jamais lors d’un voyage à New York cette semaine.

La star de télé-réalité a été aperçue en train de quitter son hôtel mercredi portant un survêtement Balenciaga bleu, noir et blanc super baggy à 3 000 $.

La personnalité de la télévision a failli se noyer dans le look alors que sa perte de poids s’est poursuivie après l’apparition du gala du Met début mai.

Kim a associé le look à une paire de lunettes de soleil noires gargantuesques et portait ses cheveux blonds platine attachés en chignon.

La star de Hulu a terminé sa tenue décontractée avec un sac noir moelleux et un maquillage glamour complet.

La silhouette rétrécie de la mère de quatre enfants a suscité un débat parmi les fans, car beaucoup se sont souvenus de ses célèbres courbes.

Plus tôt cette semaine, plusieurs ont commencé à spéculer et à partager des théories concernant sa réduction de poids spectaculaire.

KIM COURBÉE

Un tableau Reddit dédié à Kardashian avec un message intitulé “This Kim >>>” a partagé une photo refait surface de Kim.





Il montrait la fondatrice de SKIMS debout nue dans le miroir de sa salle de bain avec d’épaisses barres noires masquant ses parties les plus intimes.

Le selfie miroir n’était qu’un parmi une collection de photos de Kim rétro où elle apparaissait beaucoup plus courbée que dans ses photos plus récentes.

Le créateur de la publication a laissé entendre sa préférence pour la silhouette plus complète de Kim du passé que pour le look aminci du présent.

COMMENTAIRES DES FANS

D’autres fans de Kardashian semblaient être d’accord avec le Redditor alors qu’ils partageaient leurs opinions dans le fil de commentaires.

Une personne a écrit : « Wow. C’est la Kim que je connais et que j’aime.

Un deuxième Redditor a commenté que c’est “fou à quel point elle est plus mince ces jours-ci. J’ai l’impression qu’elle était en super santé à l’époque et maintenant elle va juste [too] fou avec la perte de poids.

Un autre fan a répondu en écrivant « Ils deviennent TOUS fous avec la perte de poids ! Je ne comprends tout simplement pas ! Khloe est BEAUCOUP trop mince pour sa silhouette et ça n’a PAS l’air bien.

Ils ont poursuivi en ajoutant «[Khloe’s] trop grand et mince comme un crayon, [her] les côtes qui dépassent ne sont tout simplement pas un bon look sur elle… Je ne comprends pas non plus Kim avec sa taille super petite. Ils ont besoin de manger quelque chose et de récupérer un peu de viande.

BAISSE DE POIDS SPECTACULAIRE

Kim a récemment révélé qu’elle avait perdu 16 livres en trois semaines pour s’adapter à la robe emblématique de 5 millions de dollars de Marilyn Monroe pour le Met Gala.

La star de télé-réalité, célèbre pour sa silhouette de sablier, a depuis choqué les fans avec sa petite silhouette lors d’événements et sur les réseaux sociaux.

Le Sun a révélé en exclusivité que la famille de Kim craignait qu’elle ne perde trop de poids et ne dort à peine.

THÉORIES DES FANS

Les fans ont partagé des théories sur le raisonnement derrière la perte de poids soudaine du natif de Los Angeles.

Plusieurs ont suggéré que cela pourrait être lié aux ex de Pete, notamment Ariana Grande, Kaia Gerber et Pheobe Dynevor.

L’utilisateur a écrit sur Reddit : « La perte de poids de Kim – une théorie.

“Je pourrais être loin ici, mais je viens de réaliser que tous les ex de Pete sont minuscules. Comme, incroyablement mince. Même pour Hollywood. Je me demande si Kim l’a remarqué aussi.

D’autres ont accepté, avec une écriture: “Ouais, il était avec Ariana et Kaia Gerber, donc j’étais comme est-ce qu’il aime Kim? Puis elle est devenue plus maigre.

“Ce qui est un peu triste parce que c’est son apparence qui traîne dans la relation, pas elle.”

Un autre a ajouté: « Vous pourriez être sur quelque chose. Aussi – comme il est si maigre, peut-être qu’elle essaie de se sentir “plus petite” pour lui correspondre physiquement.

Un troisième a posté: “Pete a été avec des femmes blanches maigres, elle se sent probablement mal à l’aise de ne pas être son type typique.”

Kim a inquiété les fans avec sa silhouette amincissante[/caption]

Certains pensent que Pete pourrait être à l’origine de sa perte de poids[/caption]