Kim Kardashian a hué alors qu’elle était montrée à l’écran lors du match LA Rams vs Cowboys

Kim Kardashian a apparemment été huée alors qu’elle était montrée à l’écran lors du match des Rams de Los Angeles contre les Cowboys de Dallas dimanche.

Les fans dans la foule du match qui s’est tenu au SoFi Stadium ont pu être entendus huer alors que la star de “The Kardashians” a été repérée par les caméras assistant au match dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

Elle a été montrée à l’écran juste après le musicien John Legend.

Kardashian a été rejointe par son fils Saint pour la sortie de football.

Le fondateur de SKIMS portait une combinaison moulante entièrement noire accessoirisée d’une ceinture et de lunettes de soleil surdimensionnées. Ses cheveux décolorés étaient lisses et comportaient une partie médiane.

KIM KARDASHIAN LANCE UN PODCAST TRUE CRIME « THE SYSTEM »

La star de “Arrow”, Stephen Amell, a défendu Kardashian sur Twitter.

“Kim Kardashian vient d’être montrée sur grand écran et a été huée bruyamment au match des Rams”, a-t-il écrit sur Twitter. “Être hué lors d’un événement sportif est un énorme compliment. Quand les gens qui ne vous connaissent pas pensent qu’ils ne vous aiment pas, cela signifie que vous êtes super célèbre.”

Cependant, certains n’étaient pas d’accord dans les réponses à son tweet.

“C’est peut-être ce que les gens célèbres se disent. Si nous vous huons, nous ne vous aimons vraiment pas à New York”, a écrit un utilisateur.

“Ce n’est pas un compliment d’où je viens”, a ajouté un autre.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Kardashian elle-même n’a pas réagi aux huées. La star de la télé-réalité a plutôt pris des selfies avec son fils Saint et a partagé leur sortie sur les réseaux sociaux.

Kardashian et Saint n’ont pas été rejoints par les autres enfants de la star; North, 9 ans, Chicago, 4 ans et Psalm, 3 ans. La fondatrice de KKW Beauty partage ses enfants avec son ex-mari Kanye West.

West et Kardashian ont eu un divorce public difficile.

Kardashian a demandé le divorce de West en février 2021. Après le déménagement de Kardashian, le musicien a diffusé son drame avec le magnat de la beauté sur la parentalité de leurs enfants et le dernier petit ami de la star de “Keeping up with the Kardashians”, Pete Davidson.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS