Kim Kardashian a été « ébranlée » par la campagne Balenciaga, « réévaluant » les liens de marque après une publicité controversée sur le bondage

Kim Kardashian s’est prononcée dimanche contre sa marque bien-aimée Balenciaga, près d’une semaine après le lancement de campagnes publicitaires controversées mettant en scène des enfants tenant des ours en peluche dans des costumes sexuellement suggestifs.

“Je suis restée silencieuse ces derniers jours, non pas parce que je n’ai pas été dégoûtée et outragée par les récentes campagnes Balenciaga, mais parce que je voulais avoir l’occasion de parler à leur équipe pour comprendre par moi-même comment cela a pu arriver”, a-t-elle déclaré. partagé sur ses plateformes de médias sociaux.

“En tant que mère de quatre enfants, j’ai été ébranlée par les images troublantes. La sécurité des enfants doit être tenue avec la plus haute considération et toute tentative de normaliser la maltraitance des enfants de quelque nature que ce soit ne devrait pas avoir sa place dans notre société – point final.”

Alors que Kim a dit qu’elle était heureuse que les publicités aient été supprimées, elle n’était pas prête à abandonner le entreprise de luxe entièrement et attendra de voir quel type de “responsabilité” Balenciaga prendra à l’avenir.

“J’apprécie la suppression des campagnes et des excuses de Balenciaga”, a-t-elle écrit. “En parlant avec eux, je crois qu’ils comprennent la gravité du problème et prendront les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise plus jamais.”

Elle a ajouté: “En ce qui concerne mon avenir avec Balenciaga, je réévalue actuellement ma relation avec la marque, en la basant sur leur volonté d’accepter la responsabilité de quelque chose qui n’aurait jamais dû arriver au départ – et les actions que je m’attends à voir qu’ils prennent pour protéger les enfants.”

Kim a joué dans la campagne automne-hiver 2022 et est une fidèle adepte des créations de la marque espagnole de haute couture.

Balenciaga a sorti les photos controversées la semaine dernière, qui montraient deux jeunes filles tenant des animaux en peluche portant des harnais en cuir. Une partie de l’ensemble aurait inclus des documents d’une affaire de la Cour suprême des États-Unis impliquant une loi fédérale sur la pornographie juvénile.

Ils ont écrit des excuses sur les histoires Instagram, puis ont effacé leur compte de toutes les images.

“Nous nous excusons sincèrement pour toute infraction que notre campagne de vacances a pu causer. Nos sacs en peluche pour ours n’auraient pas dû être présentés avec des enfants dans cette campagne. Nous avons immédiatement supprimé la campagne de toutes les plateformes”, a écrit la marque.

Ils se sont également excusés d’avoir “exhibé des documents troublants” dans leur campagne, ajoutant qu’ils “prenaient cette affaire très au sérieux et intentaient une action en justice contre les parties responsables de la création du décor et de l’inclusion d’éléments non approuvés pour notre séance photo de la campagne du printemps 23”.

“Nous condamnons fermement la maltraitance des enfants sous toutes ses formes. Nous défendons la sécurité et le bien-être des enfants”, ont-ils déclaré.

Les images, créées par le photographe Gabriele Galimberti, faisaient partie d’un projet appelé “Toy Stories”. Galimberti a publié une déclaration disant qu’il n’était “pas autorisé de quelque manière que ce soit à ne choisir ni les produits, ni les modèles, ni la combinaison de ceux-ci”.

Il poursuit : « En tant que photographe, on m’a uniquement et uniquement demandé d’éclairer la scène donnée, et de prendre les clichés selon mon style de signature. Comme d’habitude pour un shooting commercial, la direction de la campagne et le choix des objets exposés sont pas entre les mains du photographe.”

Kim a été l’une des nombreuses stars à prendre d’assaut la piste lors du défilé de la 51e collection Couture de Balenciaga, où elle portait une robe noire moulante avec un décolleté plongeant et des gants.

Le directeur créatif Demna a également fait appel à Nicole Kidman, Dua Lipa, Naomi Campbell, Bella Hadid et la star de “Selling Sunset” Christine Quinn pour dévoiler sa deuxième collection couture pour Balenciaga.

La fille de Kim était assise au premier rang du spectacle aux côtés de Jenner, Anna Wintour, Emily Ratajkowski, Tracee Ellis Ross, Offset, Luka Sabbat et la célèbre styliste Law Roach.

Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, a ouvert le défilé de la Fashion Week parisienne de la maison de couture en octobre. Près de deux semaines plus tard, Kering, la société mère, a complètement rompu les liens avec West à la suite de propos antisémites qu’il a tenus en ligne et en public.