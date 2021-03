Kim Kardashian était ravie de recevoir des articles comprenant un vibrateur, un gel sexuel et une bougie d’orgasme dans un cadeau de plaisir personnel envoyé par Gwyneth Paltrow.

La magnat de la réalité, 40 ans, a reçu le colis alors qu’elle négocie son divorce avec son ex-mari Kanye West.

Prenant ses histoires Instagram pour révéler ce qu’il y avait à l’intérieur de la boîte de plaisir, Kim a fièrement affiché ses cadeaux sur le sol de sa chambre.

Goop a découvert que Gwyneth, 48 ans, lui avait envoyé un vibrateur à baguette « double face », un gel sexuel et une bougie nommée This Smells Like Kim’s Orgasm.

Les parfums étaient si populaires que l’actrice de Shakespeare in Love a suivi avec la ligne This Smells Like My Orgasm – au détail à 75 £.

Cependant, la chanceuse Kim n’a pas eu à éclabousser sur le produit de luxe car Gwyn a décidé de la contacter directement.

Le geste amical est intervenu alors que Kim continue de parler aux avocats de sa séparation du rappeur Kanye après sept ans de mariage.







Kim, qui partage des enfants North, sept ans, Saint, cinq ans, Chicago, trois ans et un an, Psalm avec le hitmaker Yeezy, a demandé le divorce le mois dernier.

La décision a été prise après une année difficile pour le couple qui a vu Kanye envoyer une série de tweets blessants sur Kim et sa famille avant de s’excuser.

Les fans du couple ont eu un aperçu du chagrin d’amour de Kim face à l’explosion de son mari dans le dernier épisode de L’incroyable famille Kardashian.

Kim a déclaré à la caméra: « Ce n’est un secret pour personne que tout le monde voit des choses dans les médias sur ma vie avec Kanye, mais j’ai toujours été très respectueux de ne pas en parler. [our] problèmes… Je veux dire, vous les voyez clairement sur Twitter, donc je vais quand même choisir de ne pas vraiment en parler ici.

« J’essaie juste de le soutenir. Je ne veux pas en parler devant la caméra. Je ne veux juste pas parler de Kanye ou de quoi que ce soit. »

Après avoir été interrogée sur la candidature de Kanye à la présidence, Kim a exhorté sa famille à ne pas prêter attention aux articles de presse.

La star a ensuite été vue assise seule à l’extérieur alors qu’elle parlait à quelqu’un de l’équipe de Kanye.







«Je suis contente de venir», a-t-elle entendu dire. «Je veux dire, je peux monter dans un avion ce soir. Quand je lui parle, il dit «Non». Je suis heureux de venir demain. Je suis heureux de venir la semaine prochaine. Tout ce qu’il veut… Je suis toujours heureux de venir là-bas et de le soutenir et de me détendre avec lui, et de passer du temps avec lui, et je sais qu’il en a besoin. «

Le couple vivait séparé avec Kim restant chez eux à Los Angeles pendant que Kanye résidait dans son ranch du Wyoming.

La maman inquiète de Kim, Kris Jnner, a déclaré au reste de la famille: «Elle a un peu de mal avec tous ces trucs.

«Je ne sais juste pas comment elle gère le stress de tout cela. Elle est toujours calme dans la tempête. Je pense qu’elle a beaucoup à faire.