« C’est vraiment difficile pour moi d’être très strict et de faire preuve de beaucoup de discipline », a expliqué Kim lors de l’épisode. «Mes parents n’étaient pas stricts du tout et parfois, parce que je suis très occupé, ce serait incroyable si j’avais un partenaire qui viendrait me contacter, prendrait le relais et s’en occuperait. Mais ça ne peut pas se passer comme ça.»

Kardashian – qui partage quatre enfants avec son ex-mari Kanye West – a ensuite révélé qu’elle avait embauché un «manny» pour garantir que ses fils avaient une influence masculine dans la maison.

« Je pense que mon foyer et même ma famille sont très majoritairement féminins », a expliqué le fondateur de SKIMS. « J’ai récemment embauché un « manny ». Je voulais vraiment qu’un homme vienne le chercher et l’emmène faire du sport et j’avais peur de dire ça à son père.

Heureusement, malgré l’hésitation de Kim à annoncer la nouvelle à son ex-mari, il a fini par s’entendre bien avec le « manny ». Pendant que le «manny» déposait les enfants, Kanye a fini par se présenter et a même joué une partie de basket à deux contre deux avec lui et Saint.

Kardashian a poursuivi en disant que Kanye « a été si gentil avec lui », avant de partager les conseils de Ye au « manny ».

« [The ‘manny’] remis [Saint] le ballon très facilement, ou quelque chose comme ça, et il dit : « Ne fais pas ça, fais-le aller le chercher lui-même. Ce sont quelques-unes des règles que je voudrais », a déclaré Kim. « Et je me suis dit : « Oh mon Dieu, OK. C’est super!' »

En plus de Saint, Kim et Kanye partagent également les filles North, 10 ans, et Chicago, 5 ans, et leur fils Psalm, 4 ans.

Dans un épisode précédent de Les KardashianKim a également déclaré que l’ex de sa sœur Khloé Kardashian, Tristan Thompson, était intervenu pour être là pour son aînée au milieu de son divorce.