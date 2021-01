Le divorce imminent de Kim Kardashian avec Kanye West aurait été provoqué par Kris Jenner, après que les explosions du rappeur n’aient « pas pu être pardonnées ».

On pense que la star de L’incroyable famille Kardashian, âgée de 40 ans, en a assez des explosions et de l’état d’esprit de Kanye.

Kanye a séjourné dans son ranch de 14 millions de dollars dans le Wyoming et aurait déclaré qu’il n’avait «aucun projet» de retourner à Kim à Los Angeles.

Le rappeur de 43 ans a ciblé sa femme et le « momager » de KUWTK Kris dans une diatribe sur Twitter il y a quelques mois et des sources ont déclaré que c’était la goutte d’eau pour le chef de la famille Kardashian.

On pense que le couple est « entré en guerre » pour sa fortune de 1,6 milliard de dollars après que Kim aurait ordonné à un avocat de résoudre les détails de leur séparation.







(Image: Instagram)



Kim a vécu une vie séparée de Kanye, car elle reste dans leur manoir de 45 millions de livres sterling à Calabasas avec leurs enfants – leur fille North, sept ans, et leurs fils Saint, cinq ans, Chicago, deux ans et Psalm, un.

Kris aurait maintenant dit à Kim de «se mettre en premier» et de signifier les papiers de divorce à Kanye.

Une source a déclaré au Sun: «Kim rencontre son avocat spécialisé en divorce en secret depuis des mois.

« Et pendant les vacances, Kris a dit à Kim que la situation ne pouvait plus durer plus longtemps, alors Kim a officiellement déménagé pour mettre fin aux choses. »

Kris est célèbre pour la protection de la «marque familiale» KarJenner et la source a déclaré qu’elle pensait que Kanye était «incontrôlable» et «mauvaise» pour la famille.

Elle « ne peut pas non plus supporter de voir à quel point Kim est malheureuse. »







(Image: Getty Images)



Une autre source a ajouté: «Kim n’a pas pris cette décision seule.

«Kris a tiré sur les cordes sensibles de sa fille pour la persuader de faire la bonne chose, qui est de jeter Kanye sur le trottoir. Il avait survécu à son utilité et il est temps qu’il soit libéré.

Le couple aurait trouvé le premier lock-out national un procès sur leur mariage et on pensait qu’ils étaient «à la gorge l’un de l’autre» tout en vivant ensemble pendant cette période.

Une autre source a déclaré à la publication: « Au cours des six derniers mois, mis à part les séances de conseil matrimonial, ils ont à peine passé du temps en tant que couple marié et se sont séparés. »

Kanye a été très vocal sur Twitter à propos de l’élection présidentielle de novembre, alors qu’il cherchait à se présenter aux élections et cela a été un grand facteur décisif sur la volonté de Kim,

La source a ajouté: «Elle ne veut plus écouter ses diatribes sur la mode ou se demander quelle tenue porter avec lui.

«Kim voulait désespérément aider Kanye, mais il était impossible que le mariage se rétablisse après avoir insulté sa mère et évoqué l’avortement.

« Elle déteste que North lira ça un jour. »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.