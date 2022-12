Kim Kardashian a déchiré pour de nouvelles photos de cadeaux somptueux, dont un sac Prada de 3,7 000 $ et des chaînes Balmain en or

KIM Kardashian a été déchirée pour avoir publié de nouvelles photos “sourdes” de cadeaux somptueux, y compris un sac Prada de 3,7 000 $ et des chaînes Balmain en or.

La star de Hulu a été critiquée à plusieurs reprises par des fans pour avoir affiché sa richesse en ligne.

INSTAGRAM/kimkardashian

Kim Kardashian a été déchirée pour «sourd d’oreille» après avoir publié une série de photos présentant des cadeaux somptueux sur ses histoires Instagram[/caption] Instagram/Kim Kardashian

Kim a montré un sac Prada de 3,7 000 $, qui comprenait des décorations de Noël de la marque de mode italienne[/caption]

Kim, 42 ans, a profité de ses histoires Instagram lundi pour présenter ses cadeaux de Noël récemment achetés.

La star des Kardashians a commencé le barrage de photos avec un post mettant en vedette le Travis Scott x Air Jordan 1 récemment sorti “Black Phantom”.

Les baskets basses de collaboration entre le rappeur et la marque Nike coûtent 150 $, mais sont actuellement revendues pour plus de 500 $.

Kim a ensuite montré quatre colliers en or achetés à la maison de couture française Balmain Paris.

Chaque boîte à bijoux était marquée des initiales de ses enfants, “NW” pour North West, et ainsi de suite tandis que Kim s’amusait également avec son propre collier – qui était accessoirisé avec un charme beaucoup plus grand.

L’InstaStory présentait plusieurs autres articles Balmain, dont une robe entièrement noire avec des boutons pendants assortis au collier de Kim.

L’ancien de Keeping Up With the Kardashians a ensuite partagé une photo des baskets Billie Eilish x Nike Air Force 1 qui n’ont chuté que la semaine dernière et se vendent actuellement 140 $.

Kim a suivi le deuxième message de baskets avec un claquement du sac en satin Cleo de Prada avec des cristaux, qui est au prix de 3 700 $ sur le site Web de la marque de luxe italienne.

Le fondateur de Skims a complété la vitrine de cadeaux Instagram en partageant un instantané de plusieurs bougies Diptyque, vendues environ 70 $ chacune, et une photo d’une collection d’ustensiles de cuisine.

Les fans ont republié des captures d’écran des histoires Instagram de la star de télé-réalité et les ont publiées sur un tableau Reddit dédié à Kardashian.

Instagram/Kim Kardashian

Kim a acheté des colliers Balmain Paris pour chacun de ses enfants tout en en obtenant un pour elle-même[/caption] Instagram/Kim Kardashian

Les toutes nouvelles baskets de collaboration Billie Eilish x Nike Air Force 1 figuraient également sur la liste de Noël de quelqu’un[/caption]

Intitulé “Kim exhibant ses cadeaux Prada et Balmain”, les Redditors se sont précipités sur le fil de commentaires de l’article pour exprimer leurs griefs à propos de Kim paradant en ligne sur sa collection de Noël.

Une personne a écrit : “Rappelez-vous qu’après avoir été cambriolée à Paris, elle a dit qu’elle voulait vraiment réduire le nombre de choses matérielles ou de richesse parce que c’est comme ça qu’elle a été ciblée en premier lieu, et aussi parce qu’il y a beaucoup plus de choses importantes. dans la vie que les matériaux.

Ils ont ensuite ajouté: “Qu’est-il arrivé à cela? Lmao.

Un autre fan a commenté: «Je me demandais la même chose. Même lors d’événements caritatifs, brandissant des mini-portefeuilles de créateurs avec des mains ornées de bijoux.

Un troisième commentateur a déclaré: « Kim. Non. Vos enfants sont des ENFANTS. Le Psaume est TROIS. Flasher les chaînes Balmain que vous offrez à votre tout-petit / vos enfants alors que la plupart d’entre nous ont du mal à mettre des jouets sous le sapin est au-delà du ton. Désappointé.”

Alors qu’une quatrième personne a plaisanté: “‘Hé les gars, regardez comme j’ai des trucs qui ne viennent pas de Balenciaga maintenant.'”

SŒUR D’OMBRAGE

Kourtney Kardashian, 43 ans, a publié des photos de ses humbles cadeaux de Noël d’amis, apparemment en train de fouiller sa sœur Kim.

Les publications de Kourtney contrastent fortement avec celles de Kim, qui a publié des photos sur Instagram de certains articles très chers et coûteux.

La mère de trois enfants a montré un petit cadeau emballé dans du papier rouge avec une simple étiquette qui disait: “The Barkers” sur ses histoires Instagram.

Elle a tagué la photo: “J’attendais patiemment ces bretzels faits maison de Steph Shep. Miam. Miam. Miam.”

Sur une autre photo publiée dans ses histoires, Kourtney a montré un adorable panier-cadeau envoyé par Véronique Vicari Barnes et son mari, DJ et producteur Marshall Barnes.

Le panier montre plusieurs ornements de batterie, un casse-noisette et des collations à l’intérieur.

Kim, comme mentionné précédemment, a montré des articles plus chers sur ses histoires Instagram, y compris plusieurs colliers du designer Balmain destinés à ses enfants, deux paires de baskets Nike chères et un sac en croûte d’or scintillant de Prada.

Ce n’est pas la première fois que les sœurs Kardashian semblent en décalage les unes avec les autres.

HORS DE PORTÉE

Kim a récemment assisté à la célébration de la Bar Mitzvah du fils de Kourtney au hotspot étoilé Offsunset.

La native de Los Angeles a enfilé une chemise grisâtre coupée au niveau du ventre et a taquiné son ventre nu.

Le devant du haut de flic rétro disait: “The Up in Smoke Tour.”

La tournée hip-hop de la côte ouest était dirigée par le Dr Dre et Snoop Dogg en 2000.

Dans un fil de discussion en ligne, des critiques de mode ont critiqué la personnalité de la télévision pour avoir porté une “chemise insensible” lors d’une fête pour un garçon de 13 ans.

Un critique a ajouté: “C’est tellement déconnecté même pour Kim.

“Si j’allais à une fête de famille avec un pantalon en cuir orné de bijoux et un tee-shirt pour bébé d’un rappeur des années 90, on se moquerait de moi à vie.”

Un autre critique a ajouté: «Le haut étant vintage, ce sont des artistes que je sais qu’elle n’écoute pas. Tellement collant !”

Un troisième critique a mentionné: “Je pensais qu’il était super inapproprié de porter une chemise faisant la promotion de fumer du pot à la fête d’anniversaire d’un enfant.”

Instagram/Kim Kardashian

Kim a montré un Balmain noir cultivé avec des boutons pendentifs ornés assortis à son collier[/caption] Instagram/Kim Kardashian

Les baskets Travis Scott x Air Jordan 1 sont récemment sorties et sont revendues pour plus de 500 $[/caption] Instagram/Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian a publié des photos de ses humbles cadeaux de Noël d’amis, qui semblaient jeter de l’ombre sur Kim[/caption]