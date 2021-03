Les FANS ont critiqué Kim Kardashian après avoir écrit le petit ami de Khloe, Tristan Thompson, une note émouvante du 30e anniversaire samedi, malgré ses scandales de tricherie passés.

Le L’incroyable famille Kardashian Les partisans de la star l’ont appelée pour lui avoir «pardonné», mais pas l’ex-ami de la famille et ancienne flamme de Tristan, Jordyn Woods.

Tristan, qui partage sa fille de 2 ans, True, avec Khloe, a eu 30 ans samedi et a été accueilli par une flopée de doux messages d’anniversaire de sa petite amie et de nombreux autres membres du clan Kardashian-Jenner, dont Kim.

La star de télé-réalité de 40 ans a partagé une adorable photo d’eux assis dehors ensemble, souriant grand, avec Tristan brandissant un signe de paix.

Kim a écrit dans la légende: «Joyeux 30e anniversaire @ realtristan13! Je me souviens avoir pris cette photo.

«J’ai dit que ton anniversaire allait bientôt arriver et que nous n’avons pas de bonnes photos ensemble, alors prenons-en une maintenant pour que je puisse l’utiliser pour ton message d’anniversaire! MDR. »

Elle a poursuivi en disant à quel point elle est «fière» de pouvoir l’appeler son «frère».

La mère de quatre enfants, qui a récemment demandé le divorce de son mari Kanye West, a ajouté: «Je sais que nous avons vécu cela, mais nous en sommes sortis plus forts et plus proches et je suis juste reconnaissante que Khloe ait une meilleure amie en vous!

«Tu es un super papa, ami et danseur! Profitez au maximum! Passez le meilleur anniversaire et profitez de chaque minute de cette vie! »

Les fans n’étaient pas satisfaits des paroles aimables que Kim jetait à Tristan, l’accusant de ne pas être aussi indulgente avec l’ex BFF Jordyn de Kylie qu’elle l’a été avec Tristan.

Tristan a été arrêtée en train de tromper Khloe avec plusieurs femmes pendant sa grossesse avec True en 2018.

En 2019, Jordyn a admis avoir embrassé Tristan après une nuit de fête.

Les Kardashian-Jenners ont exclu Jordyn de leur vie et Khloe a rompu avec Tristan, mais les ex se sont réconciliés lors de la pandémie de l’année dernière.

Les deux semblent être plus forts que jamais et ont discuté de mariage et peut-être avoir un deuxième enfant.

Pendant ce temps, aucune des stars du KUWTK n’a été vue réconcilier ses amitiés avec Jordyn après le scandale, et les fans ont appelé Kim à ce sujet, disant qu’ils voulaient «justice pour la Jordanie [sic] Les bois. »

Un adepte bouleversé a écrit: «La façon dont ces personnes le traitent mais dénigrent Jordan est tout simplement dégoûtante.

Un autre a déclaré: « Vous devez tous vous excuser publiquement auprès de Jordyn, vous m’avez tout foiré! »

Un troisième a commenté: «Pour manquer de respect à Jordyn publiquement et accepter ce clown en retour. Smh. »

À part Kim, Khloe a également souhaité à son bébé papa un très joyeux anniversaire sur les réseaux sociaux.

La maman a insisté dans un article sur le fait que le couple « était encore plus fort » qu’avant leur scandale de tricherie.

Khloe a légendé une série de photos glamour d’elle, Tristan et leur fille: « Ceux qui sont censés être sont ceux qui traversent tout ce qui est destiné à les déchirer et ils en sont sortis encore plus forts qu’ils ne l’étaient auparavant.

«Merci de m’avoir montré tout ce que tu as dit que tu ferais. Pour le père que tu es. Pour le meilleur ami que j’ai en toi.

La matriarche de la famille Kris Jenner, qui s’est récemment effondrée larmes à la fin prochaine de leur émission de téléréalité, a également publié un message d’anniversaire.

Elle a écrit sur sa propre page Instagram: «Joyeux anniversaire Tristan !!!! Je vous souhaite la journée la plus magique et la plus incroyable !!!

« Vous êtes un fils, un frère, un père, un ami, un partenaire et un oncle Tristan formidables pour tous les enfants et nous vous aimons beaucoup !!!!! »