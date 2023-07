Kim, Kanye et d’autres stars – Hollywood Life

Voir la galerie





Embrasser est déjà amusant, donc avoir une raison quelconque de planter un gros bisou sur votre SO est pratiquement une aubaine. Eh bien, aujourd’hui est un jour de chance pour vous, les amoureux des baisers, car c’est la Journée internationale du baiser ! Nous avons pensé qu’il n’y avait pas de meilleure façon de reconnaître les vacances épiques qu’en arrondissant des photos sans fin de vos célébrités préférées en train de s’embrasser.

Que ce soit un baiser de film torride, comme dans 50 nuances de Greyou un blocage émotionnel des lèvres sous la pluie, alias Le cahier – les baisers nous donnent toutes les sensations. C’est un acte qui montre la passion et l’amour; deux choses auxquelles deux personnes aspirent dans une relation. Même certaines des stars les plus discrètes ne sont pas à l’abri de montrer leur affection IRL. Sophie Turner et Joe Jonas ne sont pas du genre à afficher leur amour régulièrement, mais même eux ne peuvent s’empêcher de partager un moment de passion devant un public. Les deux hommes ont été aperçus se tenant la main et échangeant un doux baiser alors qu’ils assistaient au match de hockey des Red Wings de Detroit contre les Rangers de New York au Madison Square Garden.

D’autres couples de célébrités se fichent de savoir qui regarde ! Cardi B et Compenser a utilisé beaucoup de langue en s’embrassant sur le tapis rouge des Billboard Music Awards. Hé, pourquoi pas ! Nous aimons voir Culture Kiari Cephus‘ parents embrassant leur amour l’un pour l’autre. Des moments fringants du tapis rouge aux baisers mignons lors d’événements sportifs, jetez un coup d’œil aux smooches les plus mémorables d’Hollywood avec la galerie ci-dessus !

