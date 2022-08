Kim K Kurates Neutral Kolored Kollab avec Beats By Dre

Tout juste sortie de sa rupture avec Pete Davidson, la créatrice de Skims, Kim Kardashian, annonce une collaboration avec Beats dans son esthétique minimaliste désormais emblématique.

Toujours avec un look blond glacé, la maman des quatre enfants de Kanye est allée sur Instagram pour donner aux fans un premier aperçu d’elle Kim K Édition Spéciale Beats Fit Pro écouteurs sans fil qui tombent plus tard ce mois-ci sur Apple.com/Kim et dans certains magasins Apple Store.

“Je suis ravi de partager Beats Fit Pro par @Beats par Dre sera bientôt disponible en 3 neutres emblématiques, conçus par moi ! J’ai hâte que vous les essayiez le 16/08 », a écrit Kim.

En tant qu’amoureux de la marque Beats, Kimmy était plus que ravi de s’associer à l’entreprise.

“Je suis fan de la marque Beats depuis toujours, donc je suis toujours au courant de leurs derniers produits. Et parce qu’ils savent à quel point la forme physique est importante pour moi, j’ai été l’une des premières personnes à essayer Beats Fit Pro lors de leur lancement l’année dernière. Ils sont si confortables que j’oublierai que je les ai même dedans.

On dirait qu’ils sont kute et komfy, donc les rythmes de Kim sont sûrs d’être un succès.

Kim Kurates Kolors pour Beats Kollab

Un communiqué de presse note que “Beats x Kim” est la toute première collaboration personnalisée pour Beats Fit Pro, la dernière gamme de véritables écouteurs sans fil de la marque. La collaboration donne beaucoup de mode et de fonctionnalité. Les oreillettes, qui rappellent l’esthétique minimaliste de Kim, sortiront en couleurs Lune, une teinte albâtre, Dune, un brun moyen riche, et Terre, un couleur chocolat profond.

Kimmy Cakes récemment s’est assis avec Vogue pour discuter de sa vision du partenariat et de la façon dont tout cela s’est mis en place.

“J’ai trouvé un artiste qui peindrait les écouteurs, puis j’ai pensé, pourquoi n’irais-je pas directement chez Beats et leur montrerais-je quelques-uns des échantillons que je créais juste pour le plaisir ? Ils n’avaient pas de produit comme ça. là avant. J’apportais juste mon concept créatif et ma palette de couleurs à une marque que j’ai toujours respectée et aimée ». elle a expliqué. “Je voulais rompre avec l’idée que les écouteurs doivent être colorés pour faire une déclaration”, a déclaré Kim. “Cette collaboration est spéciale car elle vous permet de vous fondre ou de vous démarquer, et Beats est connu pour créer des produits qui mettent en valeur l’individualité.”

Considérant Kim Écrémés‘ succès, les développeurs de produits Beats ont soutenu avec joie les neutres à succès de Kim, et le résultat a été l’ensemble “so gorg” des écouteurs Beats les plus avancés et les plus innovants à ce jour. Les Beats de Kimberly offrent des fonctionnalités telles que l’annulation active du bruit, l’audio spatial avec suivi dynamique de la tête et la puce Apple H1. Les beats seront également compatibles avec les téléphones Android en téléchargeant l’application compagnon Beats.

Découvrez la vidéo “derrière le design” de Kim ci-dessous.

Beats X Kim sont fonction x mode

Kim dit que les couleurs neutres de la signature rendent ces écouteurs portables quels que soient les événements et les activités de la journée.

“Ce concept est né de mon amour pour les palettes de couleurs neutres, mais je voulais aussi montrer que la technologie fait autant partie du style que des vêtements. Je crois que les choses que nous portons tous les jours devraient se sentir sans effort, y compris les écouteurs », a-t-elle écrit dans un communiqué de presse officiel.

Les Beats X Kim devraient sortir le 16 août, mais Kims dit qu’elle n’a pas arrêté de porter les siennes.

“Je les porte avec à peu près tout parce qu’ils s’intègrent dans de nombreux aspects de ma journée – des leggings et des joggeurs lorsque je fais des courses ou des vêtements de détente lorsque j’étudie. Je pourrais même les styliser avec un look Balenciaga ; ils sont si chics !

Chic, en effet. La Beats par Dre La marque est connue pour ses écouteurs de qualité et les ventes de Kim’s Kollab à chaque fois.

Recherchez-vous les écouteurs Beats Fit Pro de Kim K?

« Beats x Kim » sera disponible à l’achat en ligne sur Apple.com/kim aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et au Japon pour 199,99 $ (USD) le mardi 16 août à 7 h 00 PT. À partir du 17 août, la collaboration sera disponible en quantités limitées dans certains magasins Apple Store et auprès de revendeurs agréés exclusifs.