Kim K, Chris Tucker et d’autres soutiennent la “Soirée entre filles” de Babyface

Babyface les fait sortir

Kenneth “Babyface” Edmonds est toujours culotte mijotant lentement comme l’un des plus grands auteurs-compositeurs de tous les temps qui a célébré son nouvel album de compilation R&B “Girls Night Out” avec une soirée d’écoute étoilée à Hollywood.

Invités notables inclus Chris Tucker, Jordin Sparks, Bébé Tateet Kim Kardashian qui a vécu sa meilleure vie sans Ye.

Regardez toutes les sélections ci-dessous :

Un “voyage sonore à travers l’amour, le chagrin et toutes les émotions entre les deux”, le dernier opus de Babyface “Girls Night Out” présente Muni long, Ella Mai, Kehlani, Ari Lennox, Reine Naïja, Coco Jones, Doechiiet plus.

“Girls Night Out” marque le premier projet de Babyface avec Capitol Records qui a accueilli la 12 fois lauréate d’un Grammy en juin.

“Je suis extrêmement honoré et honoré de signer avec un label hérité comme Capitol”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Ils m’ont accueilli à bras ouverts et me traitent comme une famille. Et, en fin de compte, c’est de cela qu’il s’agit – faire ce que vous aimez avec des gens qui ont le même amour pour la musique que vous. Je suis très excité par le prochain album et tout le monde dessus. Le processus m’a rappelé quand j’ai fait Waiting to Exhale et je suis ravi que le monde l’entende.

Les fans de R&B ont eu un avant-goût du nouveau single de Face “Keeps On Fallin” avec Ella Mai lors d’une performance exceptionnelle aux BET Awards de cette année.

“Le retour de Babyface en studio se fait attendre depuis longtemps, et je ne pourrais pas être plus heureux qu’il ait choisi Capitol comme maison pour un nouvel album aussi merveilleux”, a déclaré Michelle Jubelirer, président et chef de la direction de Capitol Music Group. “Entendre sa voix unique associée à certaines des artistes féminines les plus impressionnantes de la musique est une joie que nous avons hâte de partager.”

‘Girls Night Out’ est désormais diffusé sur toutes les plateformes.