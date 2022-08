Kim Jung Un fait l’éloge des médecins militaires après avoir déclaré la victoire sur COVID la semaine dernière

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a organisé une cérémonie pour remercier et féliciter les médecins militaires pour avoir mené la lutte du pays contre le coronavirus dans la capitale Pyongyang, ont annoncé vendredi les médias officiels.

Des milliers de médecins de l’armée populaire coréenne, qui avaient été envoyés sur le “front anti-épidémique d’urgence”, ont été renvoyés après que Kim a déclaré la victoire sur le COVID-19 et assoupli les restrictions la semaine dernière.

Kim a organisé l’événement à la Maison de la culture du 25 avril à Pyongyang jeudi pour célébrer les “exploits héroïques” des médecins en première ligne de la bataille contre le COVID dans la ville la plus peuplée du pays.

“Constatant que les médecins de l’armée se sont donné le plus grand mal pour désamorcer la crise anti-épidémique dans la capitale, il a chaleureusement remercié (…) ceux qui ont fait preuve de l’esprit infatigable et de la force de combat invincible de notre armée”, a déclaré le communiqué officiel de KCNA. dit l’agence. “Il a spécialement appelé et félicité les médecins qui ont accompli des exploits distingués dans la lutte anti-épidémique de la capitale.”

KCNA a déclaré cette semaine que les médecins étaient retournés dans leurs unités dimanche sans cérémonie d’envoi, mais Kim a déclaré qu’il s’était senti “vide et désolé” de ne pas avoir fait assez pour reconnaître publiquement leur sacrifice, selon le rapport.

La Corée du Nord n’a jamais confirmé combien de personnes ont attrapé le COVID, manquant apparemment des outils pour effectuer des tests à grande échelle.

Les experts en maladies infectieuses ont mis en doute les affirmations de progrès de la Corée du Nord, et l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la situation du COVID là-bas pourrait s’aggraver, pas s’améliorer, citant l’absence de données indépendantes.