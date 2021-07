Kim Jong-un ‘vacances sur un bateau de fête rénové avec piscine et toboggans’ alors que la Corée du Nord est ravagée par la famine et Covid

KIM Jong-un serait en train de se détendre sur son bateau de fête rénové, doté d’une immense piscine et de toboggans sinueux alors que la Corée du Nord est aux prises avec la famine et Covid.

Le dictateur – qui a fait craindre pour sa santé après avoir perdu jusqu’à trois pierres – semble être dans son manoir à Wonsan, avec son « parc d’attractions flottant » repéré amarré sur sa plage privée.

L’énorme bateau de fête de Kim Jong-un a été aperçu amarré dans son complexe de manoir à Wonsan Crédit : Google Earth

Cela vient après que des images soient apparues sur le leader nord-coréen semblant plus mince Crédit : KCTV

Le complexe balnéaire de Kim à Wonsan, sur la côte est du pays, est parsemé de villas d’hôtes et desservi par une plage privée, un terrain de basket et une gare exclusive, selon des experts et des images satellite.

Pendant ce temps, le bateau de plaisance dispose d’une piscine de taille olympique, d’un salon à plusieurs étages et de deux toboggans aquatiques sinueux.

Il y a également eu une nouvelle activité dans le nouveau manoir isolé de Kim juste en haut de la côte pour la première fois depuis sa construction en 2019, rapporte NK News.

Les mouvements dans les manoirs de Kim au cours de la semaine dernière ont coïncidé avec des jours où le despote n’a pas fait d’apparition publique, suggérant qu’il était en vacances dans la région.

La péniche de fête de 260 pieds de l’homme de 37 ans a été vue amarrée dans son complexe principal du manoir de Wonsan peu avant midi lundi – mais cela pourrait être ses enfants, des membres de sa famille proche ou des associés de confiance utilisant le bateau et le manoir, rapporte le point de vente.

Le mois dernier, des images semblaient montrer Kim et un groupe de ses amis faisant du jet ski dans les eaux de sa station balnéaire de Wonsan, selon l’analyse de NK News d’images satellite de Planet Labs.

Au moins 10 des embarcations ont apparemment été aperçues faisant des allers-retours entre la plage privée de Kim à Wonsan et l’île de Tae, située juste au large de la péninsule de Kalma, les 6 et 13 juin.

Et le bateau de luxe de Kim semblait également être ancré dans la mer au large de l’île les 9, 12 et 13 juin dans les images.

SLIM KIM

Cela survient alors que la Corée du Nord pourrait manquer de nourriture d’ici quelques mois alors que Kim fait face à une répétition de la famine qui a tué des millions de personnes.

Le prix des aliments de base a grimpé en flèche à la suite des violents dégâts causés par la tempête à l’industrie des produits de l’État, des articles comme le café auraient été vendus pour plus de 70 £ le paquet en juin.

Pendant ce temps, il a été rapporté que les services de renseignement sud-coréens ont confirmé que Kim avait perdu jusqu’à trois pierres.

Le leader amoureux des réfrigérateurs a été photographié visiblement plus mince depuis le début de l’année, ce qui fait craindre pour sa santé.

Le National Intelligence Service a informé le comité du renseignement du Parlement du pays de la perte de poids du tyran tubby lors d’une séance à huis clos, rapporte NK News.

Le député Kim Byeong-kee, membre du comité, a déclaré que le NIS a également signalé que « Kim Jong Un a récemment perdu environ 10 à 20 kilogrammes de poids et mène des activités de gouvernance normales ».

Connu comme un gros fumeur, Kim a longtemps été obèse, son poids semblant augmenter régulièrement.

L’unité nationale de renseignement de la Corée du Sud a déclaré qu’elle pensait qu’il avait touché 22 pierres en 2020 après avoir gagné environ une pierre par an depuis son arrivée au pouvoir en 2011.

Kim a un appétit légendaire, se gaver apparemment de fromage suisse, de caviar et de homard tout en buvant plusieurs bouteilles de vin en une nuit.

Mais il avait l’air nettement moins en surpoids dans les images publiées par l’agence de presse officielle KCNA de Pyongyang et à la télévision d’État en juin 2021.

On ne sait pas comment il a perdu du poids, mais les analystes disent que Pyongyang utilise l’apparence de Kim comme un moyen de le glorifier en le décrivant comme un leader « dévoué et travailleur » alors que le pays lutte pour faire face à sa crise alimentaire.

Les images satellite téléchargées par NK News montrent les mises à niveau progressives de la péniche de plaisance Crédit : Google Earth

Les jet-skits et un bateau plus grand ont été photographiés sur l’eau plusieurs week-ends de juin Crédit : Planet Labs Inc