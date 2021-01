SÉOUL, Corée du Sud – Alors que le chef de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a convoqué un congrès du parti au cours des huit derniers jours, des analystes extérieurs se sont demandé si son échec à améliorer la vie économique de son peuple affecterait les ambitions nucléaires du dictateur.

Lors du rassemblement de son Parti des travailleurs au pouvoir, M. Kim a fourni une réponse sans équivoque: absolument pas.

La création d’une force nucléaire, a déclaré M. Kim, a été «un objectif stratégique et prédominant» et «l’exploit de la plus grande importance dans l’histoire de la nation coréenne». Dans une résolution adoptée mardi à l’issue du congrès, exposant les plans du parti pour les cinq prochaines années, il a promis de «renforcer encore notre dissuasion nucléaire».

Au cours de la réunion du parti, la première du genre depuis 2016, M. Kim a doublé l’accumulation d’armes nucléaires, offrant une liste inhabituellement détaillée des armes que le Nord développait. Ils comprenaient des «armes nucléaires tactiques ultramodernes», des «ogives hypersoniques à vol plané», des missiles «multi-ogives», des satellites de reconnaissance militaire, un sous-marin à propulsion nucléaire et des missiles balistiques intercontinentaux à lancement terrestre et sous-marin utilisant du combustible solide.