Kim Jong-un « tient la main » de Vladimir Poutine alors que les liens entre la Russie et la Corée du Nord s’approfondissent

Kim Jong-un a juré de « tenir la main » de Vladimir Poutine dans un message qui a marqué un autre signe d’approfondissement des liens entre la Corée du Nord et la Russie.

Dans un message adressé lundi à Poutine à l’occasion de la fête nationale de la Russie, le dirigeant nord-coréen a promis le « plein soutien » de son régime à l’invasion de l’Ukraine par Moscou, a indiqué l’agence de presse officielle KCNA.

« La justice est sûre de gagner, et le peuple russe continuera d’ajouter de la gloire à l’histoire de la victoire », a déclaré Kim dans un traduction anglaise du message.

Pyongyang a été accusé de fournir des armes à la Russie, alors qu’elle continue de développer son propre arsenal de missiles balistiques et d’armes nucléaires malgré des années de sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l’ONU, dont la Russie est membre permanent.

La Russie cherche des armes à la Corée du Nord pour renforcer la guerre en Ukraine, selon les États-Unis En savoir plus

La Russie semble s’être tournée vers la Corée du Nord et d’autres pays «voyous» dans une tentative désespérée de contourner les sanctions et les contrôles à l’exportation pour obtenir les armes dont elle a besoin pour poursuivre sa guerre de 16 mois contre l’Ukraine.

Kim, qui a rencontré Poutine pour la première fois en 2019, a appelé à une « coopération stratégique plus étroite » entre Pyongyang et Moscou, ajoutant qu’il « tiendrait fermement la main » avec le dirigeant russe dans leur objectif commun de construire « un pays puissant », KCNA a dit.

La Corée du Nord a suscité l’inquiétude internationale avec ses tentatives manifestes de se rapprocher du Kremlin, accusant les États-Unis et leurs alliés de la guerre en Ukraine.

En mars, les États-Unis ont déclaré que Moscou envoyait une délégation en Corée du Nord pour offrir de la nourriture – au milieu de rapports faisant état de pénuries alimentaires – en échange d’armes, en violation des sanctions du Conseil de sécurité.

« Dans le cadre de cet accord proposé, la Russie recevrait plus de deux douzaines de types d’armes et de munitions de Pyongyang », a déclaré à l’époque le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

Poutine a répondu aux ouvertures de Kim en appelant à son tour à des liens plus étroits. Dans un échange de lettres en août dernier pour marquer le jour de la libération – lorsque les Corées ont été libérées de la domination coloniale japonaise en 1945 – Poutine a déclaré que la Russie et la Corée du Nord «continueraient à étendre les relations bilatérales globales et constructives» pour renforcer la sécurité et la stabilité de la Péninsule coréenne et Asie du nord-est.

En juillet 2022, la Corée du Nord a reconnu deux «républiques populaires» dissidentes soutenues par la Russie dans l’est de l’Ukraine en tant qu’États indépendants, les responsables évoquant la perspective que des travailleurs nord-coréens soient envoyés là-bas pour aider dans la construction et d’autres secteurs. Seules la Corée du Nord et la Syrie reconnaissent les annexions russes.