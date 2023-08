Kim Jong-un teste des armes alors qu’il augmente les capacités de production dans les principales usines d’armement pour avertir l’Occident

Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un teste des armes alors que le dirigeant augmente les capacités de production du pays.

Le dirigeant impitoyable du pays communiste a visité certaines des principales usines d’armement du pays entre jeudi et samedi.

Le dictateur Kim Jong-un a été vu en train de tirer avec une arme lors d’une visite d’usine Crédit : Reuters

Kim a également donné des instructions aux usines pour augmenter la production afin de renforcer les capacités de défense du pays. Crédit : Reuters

Le chef impitoyable a également inspecté des usines produisant des obus pour lance-roquettes Crédit : Reuters

Cela a inclus des lignes de production de moteurs pour des missiles de croisière stratégiques et des véhicules aériens sans pilote, a annoncé dimanche l’agence de presse d’Etat KCNA.

Kim a également inspecté des usines produisant des obus pour des lance-roquettes multiples de très gros calibre et des transporteurs-érecteurs-lanceurs, qui sont normalement utilisés pour tirer des missiles balistiques, selon le rapport.

Il a donné des instructions pour augmenter les capacités de production des usines dans le cadre du renforcement des capacités de défense du pays, a déclaré KCNA.

En inspectant l’usine de munitions, Kim a noté un traitement de précision amélioré et une automatisation modernisée dans la production d’obus de lance-roquettes multiples de gros calibre, a déclaré KCNA.

La Corée du Nord a testé des lance-roquettes pour des obus de plus gros calibre, des missiles de croisière avancés et, le mois dernier, ses derniers missiles balistiques, notamment un missile balistique intercontinental à combustible solide (ICBM).

Kim a appelé à la production en série de « divers types de moteurs d’armes stratégiques de pointe… et apportera ainsi une grande contribution à la révolution dans le développement de nouvelles armes stratégiques de notre style », a déclaré KCNA.

Les visites signalées par Kim dans plusieurs installations de production d’armes pendant plusieurs jours consécutifs étaient inhabituelles, mais interviennent au milieu d’une poussée du pays pour développer diverses armes stratégiques et conventionnelles et de récentes expositions importantes d’une gamme d’armes.

Fin juillet, marquant le 70e anniversaire de la fin de la guerre de Corée, il a organisé un grand défilé militaire présentant ses derniers missiles à capacité nucléaire et ses drones d’attaque et d’espionnage en présence de hauts responsables de Pékin et de Moscou, dont le ministre russe de la Défense, Sergei. Choïgou.

Dans un avertissement effrayant à l’Occident, au moins quatre nouveaux drones militaires ont été remorqués à travers la place Kim Il Sung.

De nouveaux drones d’attaque et d’espionnage ont également été survolés dans une démonstration de force, a rapporté KCNA.

Le défilé aurait également inclus les derniers missiles balistiques intercontinentaux nord-coréens Hwasong-17 et Hwasong-18.

On pense qu’ils ont la portée nécessaire pour frapper n’importe où aux États-Unis.

La Corée du Nord a également organisé une grande exposition sur la défense pour coïncider avec l’anniversaire et Kim a fait visiter à Shoigu l’exposition de missiles balistiques et ce qui semblait être un nouveau drone.

Les États-Unis ont accusé la Corée du Nord d’avoir fourni des armes à la Russie pour sa guerre avec l’Ukraine, notamment un nombre « important » d’obus d’artillerie, ainsi qu’une cargaison de roquettes et de missiles d’infanterie à la société militaire privée russe, le groupe Wagner.

La Russie et la Corée du Nord ont nié ces allégations.

Pendant ce temps, les experts ont averti qu’une guerre avec la Corée du Nord pourrait être la plus sanglante de l’histoire si Kim libérait son arsenal de bombes nucléaires et d’armes chimiques.

Le dirigeant a également lancé une série de tests de missiles alors qu’il intensifie les essais d’armes.

Le dictateur dérangé et sa sœur sadique continuent de développer leur arsenal nucléaire au milieu des craintes qu’ils se préparent à un nouvel essai atomique dévastateur.

Kim a testé un certain nombre d’armes lors de l’inspection des usines Crédit : Reuters