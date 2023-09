Le dictateur nord-coréen Kim Jong Un a promis mercredi son plein soutien à la « lutte sacrée » du président russe Vladimir Poutine contre l’Ukraine.

Poutine a accueilli mercredi Kim pour un sommet rare dans une installation spatiale de l’Extrême-Orient russe, la première réunion de ce type en quatre ans. Poutine cherche un soutien supplémentaire pour sa guerre en Ukraine alors que les ressources militaires sont limitées, tandis que le régime de Kim fait pression pour obtenir de l’aide pour son programme spatial et son économie desséchée.

« La Russie se lance désormais dans la lutte sacrée pour défendre sa souveraineté nationale et protéger sa sécurité », a déclaré Kim au dirigeant russe dans des propos diffusés par le Kremlin dans une vidéo rapportée par le Washington Post. « Nous avons toujours soutenu et respecté toutes les décisions du président Poutine et du gouvernement russe. J’espère que nous serons toujours unis dans la lutte contre l’impérialisme. »

Poutine a également accueilli Kim avec des paroles chaleureuses, promettant des liens économiques plus solides pour les 75 prochaines années et notant que « c’est notre pays qui a été le premier à reconnaître l’État souverain et indépendant de la RPDC », faisant référence au titre officiel de la Corée du Nord de parti démocrate. République populaire de Corée.

Les États-Unis menacent la Corée du Nord à propos d’un accord sur les armes avec la Russie et déclarent que le pays « paiera un prix »

Les régimes de Poutine et de Kim se sont isolés de la communauté mondiale, avec des vagues de sanctions dévastant leurs économies et laissant peu d’opportunités pour d’autres partenariats.

La Corée du Nord n’est pas le premier acteur malveillant vers lequel la Russie se tourne pour reconstituer ses approvisionnements en armes. Poutine a également acheté des missiles et des drones explosifs à l’Iran, en plus d’autres fournitures.

KIM JONG UN DE LA CORÉE DU NORD ARRIVE EN RUSSIE AVANT SA RENCONTRE AVEC VLADIMIR POUTINE

Pendant ce temps, les États-Unis ont averti que tout accord d’armement entre la Corée du Nord et la Russie violerait les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU que la Russie elle-même a votées pour approuver. Tout accord porterait probablement sur les obus d’artillerie et les munitions.

« Les discussions sur les armes entre la Russie et la RPDC devraient se poursuivre pendant le voyage de Kim Jong Un en Russie », maison Blanche La porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, a déclaré mardi. « Nous exhortons la RPDC à respecter les engagements publics pris par Pyongyang de ne pas fournir ni vendre d’armes à la Russie. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le régime de Kim a poursuivi sa démonstration de force qui durait depuis plusieurs mois, même en l’absence de son dirigeant, en lançant deux missiles balistiques dans la mer quelques heures avant la réunion.

Elizabeth Pritchett de Fox News a contribué à ce rapport.