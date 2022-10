Kim Jong Un s’engage à renforcer les opérations nucléaires de la Corée du Nord après les essais de missiles | Nouvelles du monde

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s’est engagé à renforcer les opérations nucléaires de son pays à l’avenir.

Au lendemain de nouveaux essais de missiles cette semaine, M. Kim a déclaré qu’il n’était pas nécessaire d’avoir un dialogue avec les adversaires de la Corée du Nord.

Un missile balistique à portée intermédiaire (IRBM) envoyé au-dessus du Japon mardi était un missile nouvellement développé visant à fournir un avertissement plus fort et plus clair aux ennemis de la Corée du Nord, selon l’agence de presse d’État KCNA.

Au cours des deux dernières semaines, M. Kim a supervisé et guidé la formation de l’unité d’opérations nucléaires tactiques du pays, selon le rapport.

En plus du lancement du missile mardi, l’armée sud-coréenne a déclaré une paire de missiles balistiques à courte portée ont été détectés dans la nuit de samedivolant vers ses eaux orientales.

Corée du Nord a effectué sept séries de tests d’armes au cours des deux dernières semaines.

Cela survient alors que les États-Unis et la Corée du Sud ont mené des exercices navals au large de la côte est de la péninsule coréenne impliquant porte-avions à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan.