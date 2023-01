Kim Jong-un s’engage à augmenter “exponentiellement” la production d’ogives nucléaires de la Corée du Nord

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s’est engagé à augmenter “de manière exponentielle” la production d’ogives nucléaires et à construire un missile balistique intercontinental plus puissant, ont rapporté dimanche les médias d’État, signalant des animosités croissantes avec les États-Unis, la Corée du Sud et d’autres.

La déclaration de Kim lors d’une réunion clé du parti au pouvoir a été publiée quelques heures après que la Corée du Nord a tiré un missile balistique vers ses eaux orientales, entrant en 2023 avec un autre test d’armes après un nombre record de tirs de missiles l’année dernière.

“La situation actuellement établie appelle notre pays à redoubler d’efforts pour renforcer notre puissance militaire à une écrasante majorité afin de sauvegarder notre souveraineté, notre sécurité et nos intérêts nationaux fondamentaux pour faire face aux mouvements militaires dangereux des États-Unis et d’autres forces hostiles qui nous ciblent”, a déclaré Kim. , selon l’agence de presse centrale coréenne officielle.

KCNA a cité Kim disant que la Corée du Nord est obligée d’augmenter la production “exponentiellement” pour produire en masse des armes nucléaires tactiques.

Il a également déclaré que Kim avait ordonné la fabrication d’un nouveau type de missile balistique intercontinental doté d’une capacité d’attaque rapide et de représailles. Kim aurait également déclaré que la Corée du Nord prévoyait de lancer prochainement son premier satellite espion militaire.

Un écran de télévision à la gare de Séoul à Séoul samedi montre une image d’archive de Kim. (Lee Jin-man/Associated Press)

L’armée sud-coréenne a détecté le lancement de dimanche depuis la région de la capitale du Nord vers 2h50 du matin, ont indiqué les chefs d’état-major interarmées dans un communiqué. Il a indiqué que le missile a parcouru environ 400 kilomètres avant de tomber dans l’eau entre la péninsule coréenne et le Japon.

Les chefs d’état-major interarmées ont qualifié le lancement de “grave provocation” qui porte atteinte à la paix et à la sécurité dans la péninsule coréenne et dans le monde. Il a déclaré que la Corée du Sud surveillait de près les mouvements nord-coréens en coordination avec les États-Unis et restait prête à faire face à toute provocation.

Le commandement américain de l’Indo-Pacifique a déclaré dans un communiqué que le lancement met en lumière “l’impact déstabilisateur” des programmes d’armement illégaux de la Corée du Nord. Il a déclaré que les engagements américains à défendre la Corée du Sud et le Japon “restent à toute épreuve”.

La Corée du Nord a testé plus de 70 missiles l’année dernière. Certains experts disent que le pays vise à terme à augmenter ses arsenaux d’armes et à augmenter la pression sur ses rivaux pour obtenir des concessions telles que l’allégement des sanctions.

Cette photo fournie par le gouvernement nord-coréen montre le tir d’essai d’un missile à l’aéroport international de Pyongyang le 18 novembre. (Korean Central News Agency/Korea News Service/Associated Press)

Samedi, la Corée du Nord a tiré trois missiles balistiques à courte portée vers ses eaux orientales.

Les médias d’État nord-coréens ont confirmé dimanche que le pays avait procédé à des tirs d’essai de son très grand lance-roquettes multiple pour tester la capacité de l’arme. L’agence officielle coréenne Central News Agency a déclaré que trois obus tirés du lanceur samedi avaient touché avec précision une cible insulaire au large de la côte est du pays. Il a déclaré que la Corée du Nord avait tiré un autre obus du lanceur vers ses eaux orientales dimanche.

Des experts extérieurs classent les armes tirées du lanceur comme des missiles balistiques en raison de leurs trajectoires, portées et autres caractéristiques.

REGARDER | Un missile nord-coréen teste une “menace sérieuse” pour le Japon, déclare l’ambassadeur : Le test de missile nord-coréen constitue une “menace claire, grave et sérieuse” pour la sécurité nationale du Japon, selon l’ambassadeur L’ambassadeur du Japon au Canada, Kanji Yamanouchi, a déclaré que le test de missile balistique de la Corée du Nord au-dessus de son pays est une «menace claire, grave et sérieuse» pour sa sécurité nationale.

Le lancement de missiles nord-coréens pour une deuxième journée consécutive pourrait être une réponse au récent test de fusée rival de la Corée du Sud lié à son projet d’établir une surveillance spatiale pour mieux surveiller la Corée du Nord. Vendredi, l’armée sud-coréenne a déclaré avoir testé une fusée à combustible solide, un type de lanceur spatial qu’elle prévoit d’utiliser pour mettre son premier satellite espion en orbite dans les années à venir.

Les animosités entre les Corées rivales se sont intensifiées depuis le début de la semaine dernière, lorsque la Corée du Sud a accusé la Corée du Nord de faire voler des drones à travers la frontière fortement fortifiée du pays pour la première fois en cinq ans et a envoyé ses propres drones vers le Nord.

La Corée du Sud a reconnu qu’elle n’avait abattu aucun des cinq drones nord-coréens qui auraient été trouvés au sud de la frontière. Mais la Corée du Sud s’est engagée à renforcer son réseau de défense aérienne et à sévir contre les futures provocations de la Corée du Nord.