Kim Jong Un semble prêt à rencontrer Vladimir Poutine alors que la Russie tente d’acheter des armes nord-coréennes pour soutenir la campagne en Ukraine | Nouvelles du monde

Kim Jong Un pourrait se rendre en Russie pour rencontrer le président Vladimir Poutine, selon un responsable américain.

Le Nord coréen Le dirigeant pourrait faire le voyage dès ce mois-ci, selon la source anonyme, la ville portuaire de Vladivostok, proche de la frontière entre les deux pays, étant considérée comme un possible point de rencontre.

Cela survient alors que les États-Unis prétendent que le Kremlin tente d’acquérir du matériel militaire pour sa guerre en Ukraine.

La porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, a déclaré lundi : russe Le ministre de la Défense Sergueï Choïgu s’était rendu le mois dernier à Pyongyang, la capitale nord-coréenne.

On pense que M. Shoigu a tenté de persuader la Corée du Nord – l’un des pays les plus militarisés au monde – de vendre des munitions d’artillerie à la Russie.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, à droite, et le ministre russe Sergei Shoigu Pic:AP





Mme Watson a déclaré : « Nous disposons d’informations selon lesquelles Kim Jong Un s’attend à ce que ces discussions se poursuivent, y compris un engagement diplomatique au niveau des dirigeants en Russie. »

Elle a ajouté que les États-Unis exhortent la Corée du Nord « à cesser ses négociations sur les armes avec la Russie et à respecter les engagements publics pris par Pyongyang de ne pas fournir ou vendre d’armes à la Russie ».

Cela intervient après que M. Choïgu a également déclaré lundi que la Russie et la Corée du Nord pourraient organiser des exercices militaires conjoints.

« Pourquoi pas, ce sont nos voisins », a déclaré M. Choïgou, cité par l’agence de presse russe Interfax.

« Il y a un vieux dicton russe : ‘On ne choisit pas ses voisins, il vaut mieux vivre avec ses voisins en paix et en harmonie’. »

Interrogé sur la possibilité d’exercices conjoints entre les deux pays, il a répondu qu’ils étaient « bien sûr » en discussion, a précisé l’agence.

La Corée du Nord a précédemment nié avoir eu des « transactions d’armes » avec la Russie. Cependant, les États-Unis ont imposé des sanctions à trois entités qu’ils accusaient d’être liées à des transactions d’armes entre les deux pays.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un visite le centre de formation du département d'état-major général de l'Armée populaire coréenne (KPA) Photo:KCNA/Reuters





La Maison Blanche a également déclaré la semaine dernière qu’elle disposait de renseignements indiquant que M. Poutine et M. Kim avaient échangé des lettres à la suite de la visite de M. Shoigu.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que les lettres étaient « plus superficielles », mais que les négociations entre la Russie et la Corée du Nord sur une vente d’armes avançaient.

M. Kim et M. Poutine se sont déjà rencontrés en Russie lors d’une visite à Vladivostok en 2019, tandis que M. Shoigu a rendu visite au dirigeant nord-coréen à Pyongyang en juillet pour le 70e anniversaire de la fin de la guerre de Corée – célébré en Corée du Nord comme le « Jour de la Victoire ». .

Selon le New York Times, qui a le premier évoqué la possibilité d’une rencontre entre M. Poutine et M. Kim, la Corée du Nord pourrait rechercher des technologies avancées pour soutenir ses programmes de satellites et de sous-marins nucléaires en échange d’obus d’artillerie et de missiles antichar.