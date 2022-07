Kim Jong Un se dit prêt à utiliser ses armes nucléaires | Nouvelles du monde

La Corée du Nord est prête à mobiliser sa force de dissuasion nucléaire “avec précision et rapidité”, a affirmé le dirigeant Kim Jong Un.

Il a déclaré que le pays était prêt pour tout conflit militaire potentiel avec les États-Unis ainsi qu’avec la Corée du Sud, critiquant pour la première fois son nouveau président Yoon Suk-yeol et avertissant que Séoul se dirigeait vers le bord de la guerre.

Dans un discours prononcé à l’occasion du 69e anniversaire de la fin de la guerre de Corée de 1950-1953, il a déclaré : “Nos forces armées sont parfaitement préparées à répondre à toute crise, et la dissuasion de guerre nucléaire de notre nation est également pleinement prête à mobiliser fidèlement sa force absolue”. , avec précision et promptitude à sa mission.”

Le dirigeant nord-coréen a accusé les États-Unis de “diaboliser” la Corée du Nord pour justifier ses “actes hostiles dangereux et illégaux” envers Pyongyang.

Il a déclaré que les exercices militaires américano-sud-coréens montraient le “deux poids deux mesures” des États-Unis, car ils marquent les activités militaires de routine de la Corée du Nord – une référence apparente àessais de missiles ts – sous forme de provocations ou de menaces.

“Cela conduit les relations bilatérales au point où il est difficile de retomber dans un état de conflit”, a-t-il déclaré.

Il a également qualifié son homologue sud-coréen de “maniaque de la confrontation” et l’a accusé de menacer le droit de Pyongyang à l’autodéfense et à la sécurité, en s’efforçant de renforcer l’alliance militaire de Séoul avec les États-Unis et de renforcer sa capacité à neutraliser les menaces nucléaires nord-coréennes, y compris un pré- capacité de frappe vide.

“Le gouvernement et l’armée de Yoon Suk-yeol seront anéantis”

“Parler d’une action militaire contre notre nation, qui possède des armes absolues qu’ils craignent le plus, est absurde et constitue une action suicidaire très dangereuse”, a-t-il déclaré.

“Une tentative aussi dangereuse sera immédiatement punie par notre force puissante et le gouvernement Yoon Suk-yeol et son armée seront anéantis.”

Le discours est intervenu après que des responsables de Séoul et de Washington ont déclaré que Pyongyang avait achevé les préparatifs pour effectuer son premier essai nucléaire depuis 2017.

Cela fait suite à un avertissement du dirigeant nord-coréen plus tôt cette année en avril, lorsqu’il a déclaré que les armes nucléaires de son pays ne seraient “jamais confinées à la seule mission de dissuasion de la guerre”.

Son armée a également testé des missiles à capacité nucléaire qui placent à la fois le continent américain et la Corée du Sud à portée de frappe.

Ses dernières remarques interviennent également alors qu’il recherche un plus grand soutien public alors que son pays est confronté à une crise économique en raison de la fermeture des frontières liées à la pandémie, des sanctions imposées par les États-Unis et de sa propre mauvaise gestion.