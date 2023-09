Un orchestre militaire russe a joué les hymnes nationaux de la Corée du Nord et de la Russie tout au long de la cérémonie.

La cérémonie d’adieu comprenait l’hymne de la marche patriotique russe « Adieu à Slavianka » et a réuni des autorités clés telles que le ministre russe des Ressources naturelles, Alexandre Kozlov, et le gouverneur régional de Primorye, Oleg Kozhemyako.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un retourne en Corée du Nord dimanche, clôturant une visite de six jours en Russie qui a suscité l’inquiétude mondiale sur les futurs accords de commerce d’armes entre les deux pays, tous deux engagés dans des batailles distinctes avec les pays occidentaux.

Les observateurs s’attendent à ce que Kim retourne à Pyongyang, la capitale nord-coréenne, lundi après-midi.

Kim a rencontré le président Vladimir Poutine et a visité d’importants sites militaires et technologiques lors de sa visite en Russie, qui a débuté mardi dernier et était son premier voyage à l’étranger en près de quatre ans.

Ces mesures mettent en évidence la coopération croissante en matière de défense entre les deux pays en réaction à leurs conflits séparés et croissants avec les États-Unis et leurs alliés.

Des responsables et analystes étrangers ont indiqué que la Corée du Nord pourrait échanger des munitions vitales en échange de technologies d’armement russes avancées qui pourraient renforcer les objectifs nucléaires de Kim.