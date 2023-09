Kim Jong-un rencontrera Poutine en Russie – médias

Les dirigeants devraient tenir des négociations à Vladivostok plus tard ce mois-ci.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un envisage de se rendre en Russie et de rencontrer le président Vladimir Poutine ce mois-ci, ont rapporté lundi le New York Times et l’Associated Press, citant les États-Unis et « allié » fonctionnaires.

Selon le New York Times, Kim se rendrait à Vladivostok, une ville située sur la côte Pacifique de la Russie, « probablement en train blindé », où les deux dirigeants participeront au Forum économique oriental (FEE), prévu du 10 au 13 septembre, indique le rapport, ajoutant que Kim prévoit de visiter une base navale russe. Ni Moscou ni Pyongyang n’ont fait de commentaires sur la question.

Kim, qui quitte rarement le pays et voyage principalement en train, a rencontré Poutine pour la dernière fois à Vladivostok en 2019.

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu a effectué une visite surprise à Pyongyang en juillet, où lui et Kim ont assisté à un défilé militaire marquant le 70e anniversaire de la fin de la guerre de Corée (1950-1953). Choïgu a déclaré plus tard que Moscou était disposé à organiser des exercices conjoints avec la Corée du Nord. Shoigu a également livré « un message personnel » de Poutine à Kim, selon le Kremlin.

Le New York Times a cité ses sources disant que Kim prévoyait de discuter « la possibilité de fournir à la Russie davantage d’armes pour sa guerre en Ukraine et d’autres coopérations militaires ». Ce rapport intervient après que les États-Unis ont affirmé l’année dernière que la Corée du Nord envoyait secrètement des obus à la Russie. Ces allégations ont été démenties par le Kremlin puis par Alexandre Matsegora, l’ambassadeur de Russie à Pyongyang.

Dans le même temps, la Corée du Nord a constamment soutenu la Russie lors de son opération militaire en Ukraine et a averti que les livraisons d’avions de combat F-16 de fabrication américaine pourraient déclencher des tensions. « une guerre nucléaire ». Pyongyang a également accusé les États-Unis d’avoir orchestré le conflit ukrainien et l’impasse actuelle entre l’OTAN et la Russie.