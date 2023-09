Kim Jong Un rencontre Vladimir Poutine en Russie. Qu’attendent Pyongyang et Moscou l’un de l’autre ?

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a rencontré mercredi le président Vladimir Poutine dans un cosmodrome de l’Extrême-Orient russe pour des discussions qui devraient se concentrer sur le désir de la Russie d’acheter des munitions pour reconstituer ses réserves épuisées par sa guerre en Ukraine. .

La réunion souligne l’approfondissement de la coopération alors que les deux dirigeants isolés sont engagés dans des confrontations séparées avec les États-Unis. En échange de la fourniture de munitions, la Corée du Nord exigera probablement des livraisons de nourriture et d’énergie ainsi que des transferts de technologies d’armement sophistiquées.

La rencontre avec Poutine est la première de Kim avec un dirigeant étranger depuis que la Corée du Nord a fermé ses frontières en janvier 2020. Ils se sont rencontrés pour la première fois en avril 2019, deux mois après l’effondrement de la diplomatie nucléaire à enjeux élevés de Kim avec le président américain de l’époque, Donald Trump.

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu s’est rendu à Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, en juillet et a demandé à Kim d’envoyer davantage de munitions à la Russie, selon des responsables américains. Shoigu a déclaré que Moscou et Pyongyang envisageaient d’organiser des exercices militaires pour la première fois.

On ne sait pas jusqu’où pourrait aller la coopération militaire entre Kim et Poutine, mais tout signe de réchauffement des relations inquiéterait des rivaux comme les États-Unis et la Corée du Sud. La Russie cherche à étouffer une contre-offensive ukrainienne et à prolonger la guerre, tandis que la Corée du Nord multiplie les essais de missiles à un rythme record pour protester contre les mesures américaines visant à renforcer les alliances militaires avec la Corée du Sud et le Japon.

Voici un aperçu de ce que pourrait signifier le voyage de Kim en Russie :

QUE VEUT LA RUSSIE DE LA CORÉE DU NORD ?

Depuis l’année dernière, les responsables américains soupçonnent la Corée du Nord de fournir à la Russie des obus d’artillerie, des roquettes et d’autres munitions, dont une grande partie sont probablement des copies de munitions de l’ère soviétique.

« La Russie a un besoin urgent (de fournitures de guerre). Sinon, comment le ministre de la Défense d’un pays puissant en guerre pourrait-il venir dans un petit pays comme la Corée du Nord ? a déclaré Kim Taewoo, ancien directeur de l’Institut coréen pour l’unification nationale de Séoul. Il a déclaré que Choïgou était le premier ministre russe de la Défense à se rendre en Corée du Nord depuis la désintégration de l’Union soviétique en 1991.

Acheter des munitions à la Corée du Nord constituerait une violation des résolutions des Nations Unies, soutenues par la Russie, qui interdisent tout commerce d’armes avec ce pays isolé. Mais maintenant qu’elle fait face à des sanctions internationales et à des contrôles d’exportation à cause de sa guerre en Ukraine, la Russie cherche des armes auprès d’autres pays sanctionnés comme la Corée du Nord et l’Iran.

La Corée du Nord possède de vastes réserves de munitions, mais Du Hyeogn Cha, analyste à l’Institut Asan d’études politiques de Séoul, doute qu’elle puisse envoyer rapidement des quantités importantes vers la Russie, car l’étroite liaison terrestre entre les deux pays ne peut gérer qu’un volume limité de trafic ferroviaire. .

QUE VEUT KIM EN RETOUR ?

Les priorités de Kim seraient les expéditions d’aide, le prestige et la technologie militaire, ont indiqué les experts.

« Ce serait un accord ‘gagnant-gagnant’ pour les deux, puisque Poutine est acculé à cause de son stock d’armes épuisé tandis que Kim fait face à la pression de la coopération trilatérale entre la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon », a déclaré Nam Sung-wook, ancien directeur de l’agence. Institut pour la stratégie de sécurité nationale, un groupe de réflexion dirigé par l’agence d’espionnage sud-coréenne. « Leurs besoins répondent désormais parfaitement. »

Les fermetures de frontières en période de pandémie ont laissé la Corée du Nord confrontée à de graves difficultés économiques, et Kim cherchera probablement à s’approvisionner en nourriture et en énergie pour combler les pénuries.

Kim claironnera probablement également l’expansion des relations avec Moscou comme un signe que son pays est en train de surmonter ses années d’isolement. Les dirigeants nord-coréens considèrent depuis longtemps les rencontres en face-à-face avec les dirigeants du monde comme des signes d’importance internationale et à des fins de propagande nationale.

Kim recherche probablement également la technologie russe pour soutenir ses projets de construction de systèmes d’armes de haute technologie tels que de puissants missiles à longue portée, des armes balistiques hypersoniques, des sous-marins à propulsion nucléaire et des satellites espions, a déclaré Hong Min, analyste à l’Institut coréen de recherche nationale de Séoul. Unification.

Il n’est pas clair si la Russie serait disposée à fournir à la Corée du Nord des technologies avancées liées aux armes nucléaires et aux ICBM, a déclaré Cha. La Russie a toujours gardé étroitement ses technologies d’armement les plus importantes, même celles de partenaires clés tels que la Chine, a-t-il déclaré.

À quel point les deux pays pourraient-ils se rapprocher ?

Choïgou a déclaré aux journalistes que la Russie et la Corée du Nord réfléchissaient à la possibilité d’un exercice militaire bilatéral. Plus tôt, l’agence de renseignement sud-coréenne avait déclaré aux législateurs que Shoigu semblait avoir proposé un exercice d’entraînement trilatéral impliquant la Chine.

Quoi qu’il en soit, il s’agirait des premiers exercices militaires de la Corée du Nord avec un pays étranger depuis la fin de la guerre de Corée (1950-1953). Le pays a évité de s’entraîner avec une armée étrangère, conformément à sa philosophie officielle du « juche » ou de « l’autonomie ».

Kim Taewoo, l’ancien directeur de l’institut, a déclaré que l’élargissement de la coopération en matière de sécurité entre la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon pourrait inciter Kim Jong Un à briser ce tabou et à organiser pour la première fois des exercices avec la Russie et la Chine.

Mais Nam, qui est maintenant professeur à l’Université de Corée, a déclaré que la Corée du Nord n’accepterait probablement pas cette offre, car elle pourrait la rendre encore plus dépendante de la Chine et de la Russie.

Park Won Gon, professeur à l’Université pour femmes Ewha de Séoul, a déclaré qu’il était trop tôt pour prédire ce que la diplomatie de Kim pourrait apporter au-delà d’une démonstration de défi envers les États-Unis.

« Quoi qu’il en soit, la Corée du Nord et la Russie doivent montrer qu’elles travaillent ensemble, qu’elles intensifient cette coopération », a déclaré Park. « Il y a clairement des domaines pratiques de coopération, mais aussi certains aspects symboliques qu’ils veulent montrer aux Etats-Unis. »

Hyung-jin Kim et Kim Tong-hyung, Associated Press