Kim Jong-un reconnaît la « situation terrible » dans les zones rurales et plaide pour le développement régional

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s’est exprimé lors d’une réunion élargie du Bureau politique du Parti des travailleurs de Corée au pouvoir, les 23 et 24 janvier, a rapporté le journal du parti Rodong Sinmun le 25 janvier. (KCNA/Yonhap)

Kim Jong-un a déclaré que « l’incapacité à fournir de manière satisfaisante aux habitants des zones locales les nécessités de base » est devenue « un problème politique grave » en Corée du Nord, selon un rapport publié jeudi par le bureau d’État Rodong Sinmun.

Lors d’une réunion élargie du Bureau politique du Comité central du Parti du travail de Corée les 23 et 24 janvier, Kim a reconnu la « situation terrible » à laquelle est confrontée une grande partie de la Corée du Nord, dans laquelle il a déclaré que les « conditions élémentaires » ne sont pas réunies. étant rencontré. Le dirigeant a également noté un « grave déséquilibre et d’énormes écarts » entre les zones plus rurales et les zones urbaines en termes de potentiel économique et de conditions de vie.

Les remarques de Kim interviennent dans un discours sur l’intention de son parti de faire avancer ce qu’il appelle la « politique de développement régional 20 x 10 », un plan visant à construire des installations de fabrication dans 20 villes et comtés de deux provinces chaque année au cours des 10 prochaines années, à partir de cette année.

Kim a fait référence à cette politique pour la première fois lors d’une session de l’Assemblée populaire suprême le 15 janvier. Lors de son discours de l’époque, Kim avait promis de « construire chaque année des usines industrielles régionales modernes dans 20 comtés ». [. . .] et ainsi élever d’un seul coup le niveau de vie matériel et culturel de base des habitants de toutes les villes et comtés et, en d’autres termes, de tout le pays d’ici dix ans.

À l’époque, Kim avait déclaré qu’une « section chargée de guider la construction de l’industrie régionale au sein du Département de direction organisationnelle du Comité central du Parti » serait créée, dont il examinerait le travail sous sa « propre responsabilité ».

Kim a signé un ordre en tant que président de la Commission militaire centrale du Parti du travail de Corée pour mobiliser les troupes de l’Armée populaire pour aider à la construction d’usines dans les provinces. Il a également demandé aux membres du Comité central d’assumer chacun la responsabilité du développement économique d’une ville ou d’une province dans sa conclusion sur la « promotion énergique » de la mise en œuvre de la politique de développement.

Le dirigeant nord-coréen a qualifié de “principe important” du parti de “orienter les efforts primaires vers la réduction des écarts entre les zones urbaines et rurales, et entre les zones centrales et locales dans tous les domaines, en accélérant la construction d’une société civilisée où tout se développe ensemble”. promouvoir le bien-être des populations locales et protéger leurs droits et intérêts en particulier et améliorer les conditions de vie régionales et rurales.

Kim a déclaré que la politique de développement était « une autre révolution gigantesque pour réaliser le désir primordial de la population locale et provoquer un changement radical dans le domaine de la compréhension des gens et dans le travail visant à réaliser leur désir vieux de plusieurs siècles ».

Rodong Sinmun a qualifié cette réunion de « réunion élargie du Bureau politique du Mont Myohyang ». Le Politburo se réunit habituellement au siège du Parti des travailleurs de Corée à Pyongyang, mais cette réunion s’est tenue près du mont Myohyang, dans le comté de Yongbyon. L’emplacement a probablement été choisi pour souligner le message de Kim concernant la réduction du fossé de développement entre Pyongyang et les provinces. Le mont Myohyang se situe à la frontière de trois provinces : Pyongan Nord, Pyongan Sud et Chagang.

Par Lee Je-hun, rédacteur principal

