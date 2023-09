Kim Jong-un reçoit un tapis rouge lors de son étrange arrivée en Russie | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo C’est à ce moment-là que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un arrive en Russie pour sa rencontre avec Vladimir Poutine. Les autorités ont déroulé le tapis rouge à l’homme politique et allié du Kremlin alors qu’il débarquait de son train blindé pare-balles dans la ville de Vladivostok, dans l’Extrême-Orient russe. Les images montraient des assistants agités courant partout alors qu’un Kim souriant marchait sur le tapis rouge, immédiatement accueilli par les responsables russes. Ce qui devait être une rencontre rare entre deux dirigeants autoritaires, animés par leur besoin de soutien dans l’escalade des affrontements avec l’Occident, s’est finalement avéré un peu décevant. Kim descend de son train personnel à Vladivostok (Photo : AP)



Il a été accueilli par le ministre russe des Ressources naturelles et de l’Environnement, Alexander Kozlov (Photo: AFP) Le président russe n’était visible nulle part dans la foule, envoyant à la place l’un de ses ministres. La télévision d’État a rapporté plus tard que le ministre des Ressources naturelles, Alexander Kozlov, avait rencontré Kim à son arrivée. On s’attend à ce qu’il recherche une aide économique et une technologie militaire pour son pays pauvre. Chose inhabituelle, il semble qu’il possède quelque chose dont son homologue russe a désespérément besoin : des munitions pour la guerre épuisante de la Russie en Ukraine.



Il a ensuite été photographié lors d’une rencontre avec Kozlov (Photo: AFP)



Kim et Kozlov s’entretiennent peu après son arrivée (Photo: AFP) Cette rencontre est l’occasion pour le dirigeant nord-coréen de contourner les sanctions paralysantes de l’ONU et des années d’isolement diplomatique. Pour Poutine, c’est l’occasion de réapprovisionner les réserves de munitions que la guerre a épuisées. Des images publiées par Oleg Kozhemyako, gouverneur de la région russe de Primorsky, à l’extrême-est de la Russie, montrent Kim, assis sur une grande chaise blanche, discutant avec une délégation dirigée par Kozlov. « Ce sera une visite à part entière », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Plus: Russie

« Il y aura des négociations entre les deux délégations, et après cela, si nécessaire, les dirigeants poursuivront leur communication en tête-à-tête. » Les discussions pourraient porter sur l’aide humanitaire à la Corée du Nord et sur les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU imposées à Pyongyang, ont indiqué des responsables russes. Les responsables américains, qui ont été les premiers à déclarer que la visite était imminente, ont déclaré que les négociations sur les armes entre les deux pays progressaient activement et qu’ils discuteraient probablement de la fourniture à la Russie d’armes pour la guerre en Ukraine. Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. PLUS : Poutine lance un avertissement « sérieux » au Royaume-Uni et affirme que Sunak « ne comprend pas » ce qui se passe en Ukraine

PLUS : La Russie « a probablement exhorté la Corée du Nord à se joindre aux exercices de guerre à trois avec la Chine »

PLUS : Les Russes démoralisés « continuent de se battre avec des mitrailleuses pointées dans le dos »

Obtenez ce dont vous avez besoin

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus encore Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (function () { var fbApiInit = false; var waitingReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = waitingReady.length; pour (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { waitingReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = function () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return ; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return ; } js = d.createElement(s); js.id = identifiant; js.async = vrai; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {once : true, passive : true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once : true}); } })(); Lien source